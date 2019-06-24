Продавали без регистрации: в Украине запретили таблетки от аллергии

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила препарат против аллергии.

Полное название антигистаминного препарата – Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki, US Pharmacia Sp. Z o.o. Лекарство производилось в городе Вроцлав, Польша.

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Гослекслужбой в Донецкой области установлен факт реализации незарегистрированной серии препарата U 1706302.

Распоряжением № 4728-001.1/002.0/17-19 від 21.06.2019 запрещена реализация, хранение и использование всех серий лекарственного препарата.

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Acatar acti-tabs применяют для облегчения симптомов ринита, таких как: отек слизистой оболочки носа и придаточных пазух носа, вытекание секрета из носа, заложенность носа и чихание, происходящих при простуде и гриппе.

Ранее MedOboz писал о запрете двух серий препарата "Нимесил", который применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

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