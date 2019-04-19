Украинцев накроет волна сильной аллергии: что нужно знать

Врачи предупредили, что в Украине с 18 по 25 апреля будет наблюдаться высокий риск возникновения аллергии на пыльцу березы.

Больше всего пострадают украинцы, проживающие в городах лесной и лесостепной зонах страны, передает УНН.

"Опасная аллергенная обстановка будет наблюдаться по всей Украине, ведь березу часто используют для озеленения. Однако всплеск обострение симптомов аллергии будет обусловлен не только сезонным пиком палинации березы, но и теплой и солнечной погодой, которая, наконец, прогнозируется по всей Украине", – сообщили в Европейской аероалергенной сети.

При этом в воздухе понизится уровень концентрации пыльцы ясеня, на аллергены которого реагируют 20% украинцев. Пыльца ольхи, а также растений семейства кипарисовые тоже все еще регистрируется в воздухе, но одиночно.

Отмечается, что в Украине прогнозируются кратковременные дожди. Поэтому после осадков, особенно на юге Украины, будут наблюдаться умеренные уровни спор грибов, в частности, аллергенной альтернарии и аскоспор, а также спор головневых грибов.

Аллергия

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины в конце недели, 19-21 апреля, температура воздуха будет постепенно повышаться, а со следующей недели, с 22 апреля, потеплеет до +22 градусов.

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