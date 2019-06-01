"Убийца!" Заслуженный врач России назвала полезными укусы клещей и стала позорищем

Заслуженный врач России, супруга бывшего главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей якобы являются полезными для иммунитета, из-за чего нарвалась на жесткую критику.

Так, на своей странице в одной из социальных сетей Толоконская написала, что "через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям".

Кроме того, женщина утверждает, что применяющийся для экстренной профилактики заболевания иммуноглобулин "морально устарел". Вместо него она советует использовать гомеопатические препараты – "уникальные безвредные лекарства, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий".

Новости Видео с жизнью клещей в коже человека шокировало всех

Иллюстрация. Укус клеща Соцсети

После поднятия общественного резонанса врач удалила данный пост. При этом в комментарии "Говорит Москва" она назвала людей, критикующих ее высказывания, невеждами.

Скандальный пост врача Скриншот

Толоконская заявила журналистам, что ее дальнейшие высказывания по теме могут быть искажены. "Тем более что реакция на мой пост, как вы могли видеть, состоит просто из очень таких агрессивных невежественных суждений", – подчеркнула она.

Наталья Толоконская СНЕГ.TV

В Роспотребнадзоре, комментируя заявления женщины, отметили, что укусы клещей не могут повысить иммунитет, а саму ее заподозрили в попытках популяризировать гомеопатию. В ведомстве напомнили, что эффективной защитой от энцефалита может быть только вакцинация.

Высказался об инциденте и депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко, назвав слова Толоконской преступными по содержанию.

"Мы когда-то с вами и оспой болели. Умирали миллионы, а те, кто выживал, тот, конечно, приобретал иммунитет. Однако возвращаться к этой практике – это безответственно и неправильно. Да [если человек переболеет клещевой инфекцией], будет иммунитет, но после тяжелой болезни, которая может окончиться смертью", – отметил Онищенко.

В сети на заявления заслуженного врача отреагировали так же негативно. "Пусть на себе продемонстрирует, а мы посмотрим", "Для пенсионного фонда польза?" "Смерть тоже очень полезная штука. Она определенно избавляет от всех страданий и болезней. И от подобных заслуженных врачей", "Убийца!"– пишут пользователи.

"Не хватает только совета мазать места укусов клещей святой водой", – прокомментировал скандал лидер российской оппозиции Алексей Навальный.

Напомним, клещевой энцефалит – одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами. Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти.

Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной. При укусе клеща необходимо в экстренном порядке обратиться за врачебной помощью.

Укусы клещей укрепят здоровье россиян!

Также полезны триппер, геморрой и врожденное слабоумие. pic.twitter.com/vrwuXpPVVp — Nasha Canada Newspaper🇨🇦 (@NashaCanada) June 1, 2019

Не хватает только совета мазать места укусов клещей святой водой https://t.co/MjWSCvWnXu — Alexey Navalny (@navalny) June 1, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно врачи Детской клинической больницы №7 в Печерском районе Киева отказались оказать медицинскую помощь ребенку, которого клещ укусил в ногу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.