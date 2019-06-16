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/Аллергология

Тополиный пух не вызывает аллергию: Супрун развенчала еще один миф

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Тополиный пух на самом деле не вызывает аллергию. Это – лишь механический раздражитель, а обострение аллергии провоцирует цветение диких злаков, которое по времени совпадает с созреванием семян тополя.

Такое разоблачение опубликовала на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она пояснила, что именно пыльца злаков разносится ветром и вызывает аллергию.

"Значит ли это, что тополя не имеют никакого отношения к аллергии? Нет, имеют, но не так, как мы привыкли думать. Тополь – это двудомное растение. Есть женские деревья, которые образуют семена, окруженные пухом, а есть мужские деревья, которые весной выделяют пыльцу, которая разносится ветром. Тополя действительно могут вызвать аллергию, но весной, в марте или апреле, когда цветут мужские деревья, и их пыльцу мы вдыхаем. Но это все равно не означает, что следует уничтожать тополя", – написала Супрун.

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Тополь не вызывает аллергию

Тополь не вызывает аллергию

Иллюстрация

По ее словам, уменьшить распространение аллергии можно другими способами: следует бороться с курением, загрязнением воздуха взвешенными частицами, плесневой и сорняками, сажать хвойные деревья и играть с животными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики предупредили, что количество людей, страдающих аллергией, "увеличивается с каждым поколением", "аллергия выходит на одно из первых мест среди причин нарушения трудоспособности".

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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