Врач назвала топ-8 продуктов, вызывающих аллергию

Сегодня поговорим о самых известных аллергенах. Существует понятие "большая восьмерка аллергенов". Это молоко, яйца, пшеница, рыба, орехи, соя, морепродукты и арахис. Среди детей наиболее распространенными аллергенами считаются молоко, яйца и пшеница.

С чем это связано? Почему одни продукты чаще вызывают аллергию, а другие реже? Почему один белок становится аллергеном, а другой нет? На самом деле, чтобы ответить на этот вопрос, у нас пока все еще недостаточно данных, но кое-что мы уже знаем.

Во-первых, белок должен быть достаточно крупным, чтобы его заметила иммунная система и чтобы он мог проникнуть в определенные ткани. То есть белок должен иметь определенный размер. Этому размеру соответствуют белки молока, яиц и пшеницы.

Во-вторых белок должен иметь определенную структуру, чтобы быть распознанным клетками иммунной системы. И вот здесь мы пока только подбираемся к этой загадке.

Почему некоторые белки иммунной системе нравятся меньше, а некоторые нравятся больше? Но факт остается фактом и белки молока, яиц, пшеницы относятся к самым распространенным аллергенам.

Топ-8 аллергенов allergick.com

Если у человека аллергия вызвана яйцами или молоком, действительно ли нужно полностью исключить все формы этих продуктов? Как оказалось, все гораздо интересней. У яиц, как и у молока, существует несколько белков, способных вызывать аллергические реакции, и они имеют разную термостабильность. То есть, с точки зрения аллергии, сырое яйцо или яичница – это два совершенно разных продукта. Все дело в том, что некоторые белки яиц, например, белок овомукоид относится к термостабильным белкам, то есть он сохраняется во всех вариантах блюд с яйцом: выпечке, омлете, яйце всмятку.

Также существуют термолабильные белки яиц, которые разрушаются при нагревании. Если у человека аллергию вызывают именно такие белки, то он не сможет есть яйца всмятку, но сможет употреблять кексы или яйца вкрутую.

Подобная ситуация и с молочными продуктами. Если у человека аллергию вызывает казеин, то с ним сложнее, поскольку он термостабилен и будет сохраняться при нагревании. А если аллергия на сывороточные белки, то с ними попроще, ведь они разрушаются при нагревании. Тогда нет никаких запретов и можно употреблять выпечку, блины, сырники, какао, топленное молоко.

Эти нюансы помогут вам сохранить рацион разнообразным, несмотря на определенные ограничения.

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