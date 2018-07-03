ТОП-5 противоаллергических продуктов

Те, кого донимает аллергия, готовы на все, лишь бы поскорее избавиться от ее неприятных симптомов.

И ускорить процесс выздоровления помогут небольшие поправки в рационе. MEDOBOZ составил для вас список самых эффективных "антигистаминных" продуктов, употребление которых позволит выложить противоаллергические лекарства из своей маст-хэв аптечки.

Лук и петрушка

Лук, петрушка, а также перец содержат в составе вещество кверцетин. Оно является естественным химическим веществом, которое уменьшает "реакции гистамина". То есть, употребление даже небольшой порции этих продуктов помогает уменьшить аллергические проявления и избежать повторных бурных реакций.

Киви

Киви, как, впрочем, и другие цитрусовые, богаты витамином С, который также сокращает уровень гистамина, уменьшая аллергические проявления.

Потому если вас часто донимают аллергии, каждый день ешьте небольшую порцию цитрусовых. Только не перестарайтесь, поскольку в избытке витамин С сам по себе может спровоцировать обратную реакцию – скачок гистамина.

Ананас

В состав ананаса входит фермент, называемый бромелайн. Он способствует уменьшению раздражений, отеков и воспалений при аллергических заболеваниях, таких как крапивница, астма и пр.

Жирная рыба

Тунец, лосось и макрель богаты на омега-3 жирные кислоты. Эти вещества способствуют уменьшению воспалений и снижению остроты аллергических реакций.

Исследования показывают, что употребление двух порций рыбы в неделю помогают предотвратить появление аллергического ринита и сенной лихорадки.

Кефир

А также йогурт и ряженка. Все они содержат пробиотики – "дружелюбные" бактерии, которые способствуют нормализации метаболизма и способствуют уменьшению воспалений, а значит и аллергий.

Чтобы аллергии вас тревожили как можно реже либо вовсе оставили в покое, ежедневно выпивайте по стакану кисломолочного продукта.

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