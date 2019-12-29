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/ Аллергология

Смерть пациентки под Днепром: Минздрав составил "черный список" препаратов

1.8т
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После смерти пациентки из Каменского Министерство здравоохранения временно запретило ряд растворов и эмульсий для инъекций.

На соответствующие меры пошли на время проверки препаратов, которые могли привести к тяжелым побочным реакциям, передает пресс-служба ведомства.

Всего в список запрещенных попали 13 препаратов. В Минздраве заявили, что было сообщено о выявлении случаев тяжелых побочных реакций после применения средства Дипрофол и других лекарств.

Смеррть пациентки в Каменском

Смеррть пациентки в Каменском

Из ряда аптек были изъяты образцы следующихх временно запрещенных препаратов: Дипрофол (эмульсия для инъекций 1% по 20 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистера в пачке из картона, серии 19000015, производства ОАО "Фармак", Украина); Дитилин–Биолек (раствор для инъекций 20 мг / мл по 5 мл в ампуле в пачках, серии 106007/19, производства ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК", Украина); Атракуриум-Ново (раствор для инъекций 10 мг / мл по 5 мл во флаконах, серии 140319, производства ООО фирмы "Новофарм-Биосинтез", Украина).

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Также в списке: Дипрофол (эмульсия для инъекций 2% по 50 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке из картона, серии 18000241, производства ОАО "Фармак", Украина); Фентанил (раствор для инъекций 0,05 мг / мл, по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере в коробке из картона, серии 03990919, производства ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина).

Еще изъяты: Фентанил Калцекс (раствор для инъекций 0,05 мг / мл по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке (поддоне) по 2 контурные упаковки (поддоны) в пачке из картона, серии 28610417: все стадии производственного процесса, кроме выпуска серии: "ХСМ Фармас", производитель – Словакия, Латвия); Сибазон (раствор для инъекций, 5 мг/мл по 2 мл в ампуле, по 5 ампул в блистере, по 2 блистера в коробке из картона, серии 03880919, производства ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина).

Запрещены препараты после смерти пациентки в Каменском

Запрещены препараты после смерти пациентки в Каменском

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Более того, в списке: Дитилиин-Дарница (раствор для инъекций 20 мг / мл по 5 мл в ампуле, серии cw40919, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина); Дитилин-БИОЛЕК (раствор для инъекций 20 мг / мл по 5 мл в ампуле в пачке, серии 106009/19, производства ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК", Украина); Атракуриум-НОВО, раствор для инъекций 10 мг / мл, по 2,5 мл во флаконе; по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке из картона, серии 220619, производства ООО фирма "Новофарм-Биосинтез", Украина); Атропин-Дарница, (раствор для инъекций, 1 мг / мл по 1 мл в ампуле; по 10 ампул в коробке по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные упаковки в пачке, серии AD30918, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что перед смертью у пациентки из Каменского (Днепропетровская область) Виты Кисиль было критическое состояние, у нее почернели уши и конечности.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина
Теги
смерть Министерство здравоохранения
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