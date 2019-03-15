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/Аллергология

Слезы, зуд и приступы: украинцев предупредили о массовом заболевании

2.3тЧитать материал на украинском

В Украине с приходом весны у многих людей проявляется аллергия на плесень.

Как отличить аллергию от простуды рассказала аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко. Медик отметила, что во многом симптомы болезней похожи, передают "Факты".

"При контакте с аллергеном симптомы обычно развиваются молниеносно: уже через секунду после встречи с "врагом" человек начинает чихать. Простуженного человека сначала беспокоят ухудшение самочувствия, слабость, а потом он начинает чихать. Причем редко и глубоко, чтобы вытолкнуть инфекционного возбудителя. Тот, кто страдает поллинозом, чихает много раз, но поверхностно. Людей с аллергией беспокоит выраженный зуд, который может быть даже на небе, задней стенке глотки. Температуры обычно нет, и только изредка она повышается до 37-37,1 градуса", – объяснила врач.

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Бондаренко отметила, что чаще всего весной возникает аллергия на плесень. Это возникает из-за "синдрома таяния снега". С наступлением тепла споры плесени начинают размножаться в траве и почве.

"Усугубляет ситуацию отключение отопления, уборка и проветривание закрытых на зиму дач, сараев, погребов. Плесневые грибки чувствуют себя вольготно, а многие люди начинают чихать, жаловаться на отечность носа, век, слезотечение, зуд в глазах, иногда - приступы кашля. Реакция на плесень может длиться круглый год, но обострения часто случаются весной и осенью", – рассказала аллерголог.

Аллергия

Аллергия

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Место
Украина
Тег
аллергия
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