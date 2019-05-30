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/Аллергология

"Вам в другую больницу": в Киеве врачи отказались вытащить клеща у ребенка

2.6тЧитать материал на украинском

Врачи Детской клинической больницы №7 в Печерском районе Киева отказались оказать медицинскую помощь ребенку, которого клещ укусил в ногу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила юрист-криминолог Анна Маляр. Инцидент произошел ночью 30 мая, когда они с сыном обратились в травмпункт по улице Подвысоцкого.

"Отговорки" медиков заключались в том, что в челюстно-мозговом отделении якобы не могут заниматься травмами конечностей, и что у них "нет лаборатории и возможностей для обязательного исследования клеща".

"Вам в другую больницу": в Киеве врачи отказались вытащить клеща у ребенка

"Начинаю включать "юриста". До этого я уже звонила в скорую, и мне сказали, что с таким вопросом нам обязаны помочь в любом травмпункте, никаких ограничений. Я начинаю гуглить различную информацию, ссылаться на различные нормы.... Но это был пустой звук. Следующая отговорка была такова: у нас нет лаборатории и возможностей для исследования клеща, а это обязательно, поэтому вам в другую больницу", — процитировала врачей криминолог.

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"Вам в другую больницу": в Киеве врачи отказались вытащить клеща у ребенка

Facebook Анны Маляр

Юридические доводы матери о своих правах и обязаностях на медиков не подействовали. Им пришлось обратиться в другую больницу, где, несмотря на очереди, была оказана вся необходимая помощь.

"Выяснилось, что никакой лаборатории и обязательного исследования клеща не нужно. Это на усмотрение родителей. Ключевое — обследование ребенка. То есть целых два хирурга и медсестра придумывали, как умели, отговорки, чтобы не оказать первую медицинскую помощь ребенку. Ведь детская больница для врачей, а не для детей!" — подытожила Маляр.

Ранее MedOboz писал, что от укуса паука пострадала украинская ведущая и поэтесса.

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Ганна Маляр
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Филатова Елена
Филатова Елена
Мoя иcкpенняя благoдaрность тем, ктo показaл мне caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁vg5bg2u Прocтo пpoйдя oпрос пoлyчилa пoчти пoлyгодoвую заpплатy)) Пoльзyйтecь, пока ecть вoзмoжнocть=)
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Филатова Елена, молодец! На украинских сайтах большой улов, наверное, наивные как дети 6 лет.
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