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/ Аллергология

Распухли горло и язык: на Черкасщине мужчина умер от укуса пчелы

1.3т Читать материал на украинском

В Черкасской области в селе Чаплинка от укуса пчелы умер 39-летний мужчина.

Он пошел хозяйствовать на своем огороде и там его укусило насекомое, пишут "Вести Черкасщины".

"Мужчина имел сильную реакцию на укусы пчел, – рассказала сельский председатель Чаплинки Валентина Виноградова. – После того, как они его кусали, он начинал задыхаться. Но всегда рядом была жена, которая оказывала ему первую помощь. На этот раз она поехала в Черкассы по делам".

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Терапевт Лисянской ЦРБ Владимир Савченко говорит, что в таком случае рядом должен быть врач, который бы дал препарат от анафилактического шока.

"У человека очень сильно распухает горло и язык, резко падает давление. Он может умереть за несколько минут. Были случаи, что смерть наступала уже через 40 секунд", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину встревожила новость о новом ядовитом членистоногом, который раньше проживал только в Европе - желтосумом колющем пауке. Его яд имеет нейротоксический эффект и вызывает сильные боли, отеки, а также повышение температуры и артериального давления.

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Место
Украина Черкассы
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