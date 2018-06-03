Приговор астматикам? На Закарпатье уничтожены уникальные соляные шахты

В Солотвино Закарпатской области уничтожены уникальные соляные шахты, которые помогали вылечить бронхиальную астму, хронический бронхит и разные виды аллергий.

"С 1976 года было открыто подземное отделение для лечения больных методом спелеотерапии на 260 коек", - сообщил главный врач ГУ "Украинская аллергологическая больница МЗ Украины" Андрей Майор, передает "ТСН".

Шахта, построенная в 1878 году, прекратила работу в 2010 году. Также закрыты и соляные комнаты. Причиной тому является бесхозяйственность, из-за которой подземного отделения аллергологической больницы больше не существует. Шахту просто затопило.

"Девятая шахта провалилась чуть раньше восьмой из-за того, что неконтролируемо поступала вода, затопила все выроботка. Этот регион невозможно восстановить", - заявил председатель пгт Солотвино Юрий Ухаль.

Отмечается, что частное предприятие готово вложить в строительство новой шахты. Стоимость проекта составляет $30- 50 млн. Проект будет экономным, поскольку шахта будет неглубокой. Уже есть конкретные наработки. Однако сроки реализации этих планов неизвестны.

А больные легочными заболеваниями проходят лечение в Бахмуте Донецкой области, где добывают "Артемовскую соль". Но условия там менее благоприятые, чем в Солотвино.

Как сообщал OBOZREVATEL, препараты, которые применяются при бронхиальной астме, могут влиять на репродуктивную функцию у женщин.