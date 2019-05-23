Популярное средство от сезонной аллергии подвергли сомнению

Крапива является популярным средством для лечения сезонной аллергии. На данный момент ученые точно не знают, как она влияет на аллергию, хотя некоторые полагают, что это связано с тем, что крапива может уменьшить аллергическое воспаление в организме.

Об этом сообщает Medical News Today.

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Сезонная аллергия возникает, когда вещество, такое как пыльца, запускает в организме выработку гистамина, который вызывает характерные симптомы аллергии, такие как воспаление, зуд и крапивница.

Согласно некоторым исследованиям, крапива может нарушить процесс аллергии, подавляя выработку гистамина в организме и связанное с этим воспаление.

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Тем не менее, в настоящее время нет достаточных оснований полагать , что крапива может помочь в лечении аллергии.

В Национальном центре дополнительного и интегрального здоровья США также сообщают, что другие домашние средства от аллергии, такие как кверцетин и спирулина, не имеют достаточных доказательств, подтверждающих их эффективность.

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