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/Аллергология

Популярное средство от сезонной аллергии подвергли сомнению

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Крапива является популярным средством для лечения сезонной аллергии. На данный момент ученые точно не знают, как она влияет на аллергию, хотя некоторые полагают, что это связано с тем, что крапива может уменьшить аллергическое воспаление в организме.

Об этом сообщает Medical News Today.

Популярное средство от сезонной аллергии подвергли сомнению

umhoz.com

Сезонная аллергия возникает, когда вещество, такое как пыльца, запускает в организме выработку гистамина, который вызывает характерные симптомы аллергии, такие как воспаление, зуд и крапивница.

Согласно некоторым исследованиям, крапива может нарушить процесс аллергии, подавляя выработку гистамина в организме и связанное с этим воспаление.

Популярное средство от сезонной аллергии подвергли сомнению

ivona.bigmir.net

Тем не менее, в настоящее время нет достаточных оснований полагать , что крапива может помочь в лечении аллергии.

В Национальном центре дополнительного и интегрального здоровья США также сообщают, что другие домашние средства от аллергии, такие как кверцетин и спирулина, не имеют достаточных доказательств, подтверждающих их эффективность.

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