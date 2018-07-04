Что такое пищевая непереносимость и как ее выявить? Чем она отличается от аллергии?

Строго говоря, пищевая непереносимость - это любая нетипичная реакция организма на съеденную пищу:

тошнота и рвота;

жидкий стул;

подъем температуры тела (бывает и такое);

сыпь;

заложенность носа;

кашель и масса других проявлений.

Например, жидкий стул после выпитого йогурта при лактазной недостаточности - проявление пищевой непереносимости лактозы.

По сути, аллергия - это одна из форм пищевой непереносимости.

Как вы понимаете, пищевая непереносимость - это огромный пласт состояний и заболеваний, среди которых аллергия - капля в море.

На практике пищевую непереносимость отграничивают от аллергии, чтобы не путаться.

Итак, как отличить аллергию от пищевой непереносимости?

Порция "аллергена":

аллергия не зависит от порции;

пищевая непереносимость часто дозозависимая.

Сезонность:

пищевая аллергия не имеет сезонности (за исключением перекрестной аллергии между пищей и пыльцой растений);

пищевая непереносимость в виде сыпи может проявляться в определенный сезон (например, осенне-зимний) в связи с измененным состоянием кожи в этот период.

Необходимость строгой диеты:

при аллергии это принципиально важно для достижения толерантности ("перерастания");

пищевая непереносимость требует подбора переносимой порции - полностью убирать продукт не обязательно.

Диагностика пищевой непереносимости крайне затруднительна.

Тест на IgG не относится к сфере доказательной медицины, поэтому в его достоверности нельзя быть уверенными.

Некоторые формы пищевой непереносимости можно выявить косвенно. При ферментативной (например, лактазной) недостаточности, целиакии, непереносимости гистамина есть лабораторные тесты для подозрения и подтверждения этого состояния, но все они имеют погрешность.

Поэтому пищевая непереносимость - клинический диагноз.