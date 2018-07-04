МоваЯзык
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Ольга Жоголева
Ольга Жоголева
Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наукВсе статьи автора

Пищевая непереносимость: как ее обнаружить

136

Что такое пищевая непереносимость и как ее выявить? Чем она отличается от аллергии?

Строго говоря, пищевая непереносимость - это любая нетипичная реакция организма на съеденную пищу:

  • тошнота и рвота;

  • жидкий стул;

  • подъем температуры тела (бывает и такое);

  • сыпь;

  • заложенность носа;

  • кашель и масса других проявлений.

Например, жидкий стул после выпитого йогурта при лактазной недостаточности - проявление пищевой непереносимости лактозы.

По сути, аллергия - это одна из форм пищевой непереносимости.

Как вы понимаете, пищевая непереносимость - это огромный пласт состояний и заболеваний, среди которых аллергия - капля в море.

На практике пищевую непереносимость отграничивают от аллергии, чтобы не путаться.

Итак, как отличить аллергию от пищевой непереносимости?

Порция "аллергена":

  • аллергия не зависит от порции;

  • пищевая непереносимость часто дозозависимая.

Сезонность:

  • пищевая аллергия не имеет сезонности (за исключением перекрестной аллергии между пищей и пыльцой растений);

  • пищевая непереносимость в виде сыпи может проявляться в определенный сезон (например, осенне-зимний) в связи с измененным состоянием кожи в этот период.

Необходимость строгой диеты:

  • при аллергии это принципиально важно для достижения толерантности ("перерастания");

  • пищевая непереносимость требует подбора переносимой порции - полностью убирать продукт не обязательно.

Диагностика пищевой непереносимости крайне затруднительна.

Тест на IgG не относится к сфере доказательной медицины, поэтому в его достоверности нельзя быть уверенными.

Некоторые формы пищевой непереносимости можно выявить косвенно. При ферментативной (например, лактазной) недостаточности, целиакии, непереносимости гистамина есть лабораторные тесты для подозрения и подтверждения этого состояния, но все они имеют погрешность.

Поэтому пищевая непереносимость - клинический диагноз.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга ЖоголеваОльга Жоголева
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеаллергияпитание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины