Что такое пищевая непереносимость и как ее выявить? Чем она отличается от аллергии?
Строго говоря, пищевая непереносимость - это любая нетипичная реакция организма на съеденную пищу:
тошнота и рвота;
жидкий стул;
подъем температуры тела (бывает и такое);
сыпь;
заложенность носа;
кашель и масса других проявлений.
Например, жидкий стул после выпитого йогурта при лактазной недостаточности - проявление пищевой непереносимости лактозы.
По сути, аллергия - это одна из форм пищевой непереносимости.
Как вы понимаете, пищевая непереносимость - это огромный пласт состояний и заболеваний, среди которых аллергия - капля в море.
На практике пищевую непереносимость отграничивают от аллергии, чтобы не путаться.
Итак, как отличить аллергию от пищевой непереносимости?
Порция "аллергена":
аллергия не зависит от порции;
пищевая непереносимость часто дозозависимая.
Сезонность:
пищевая аллергия не имеет сезонности (за исключением перекрестной аллергии между пищей и пыльцой растений);
пищевая непереносимость в виде сыпи может проявляться в определенный сезон (например, осенне-зимний) в связи с измененным состоянием кожи в этот период.
Необходимость строгой диеты:
при аллергии это принципиально важно для достижения толерантности ("перерастания");
пищевая непереносимость требует подбора переносимой порции - полностью убирать продукт не обязательно.
Диагностика пищевой непереносимости крайне затруднительна.
Тест на IgG не относится к сфере доказательной медицины, поэтому в его достоверности нельзя быть уверенными.
Некоторые формы пищевой непереносимости можно выявить косвенно. При ферментативной (например, лактазной) недостаточности, целиакии, непереносимости гистамина есть лабораторные тесты для подозрения и подтверждения этого состояния, но все они имеют погрешность.
Поэтому пищевая непереносимость - клинический диагноз.
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