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/ Блоги - Аллергология

Ольга Жоголева
Ольга Жоголева
Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Все статьи автора

Пищевая аллергия - это навсегда?

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А это навсегда? Доктор, а мой ребенок перерастет пищевую аллергию?

Как вы уже знаете, единственным эффективным и безопасным способом лечения пищевой аллергии является диета с полным исключением аллергена.

Нет аллергена – нет проблем, как говорится.

Однако это не только способ избавить человека от проявлений аллергии, но и способ перерасти ее. Со временем иммунная система может "забыть", что тот или иной белок ей не нравится, и пищевая аллергия пройдет.

Сколько нужно времени для этого?

  • не меньше 6 месяцев для детей до 1 года

  • не меньше 12 месяцев для детей старше года

  • ✔️не меньше 18 месяцев, если речь идёт о желудочно-кишечных формах аллергии (кроме проктоколита).

Откуда эти цифры? Экспертами Европейской академии аллергии и астмы проанализирован опыт аллергологов всего мира и представлен в позиционной статье Food Allergy.

Выше перечислены минимальные сроки диеты, по истечении которых вы вместе с вашим врачом можете пересмотреть диету, то есть обсудить, можно ли ее расширить.

Пищевая аллергия

Пищевая аллергия

Иллюстрация

Для разных продуктов данные о средних сроках "перерастания" аллергии отличаются. Аллергия на молоко, яйца, пшеницу имеет наиболее хороший прогноз. Так, половина детей перерастает аллергию на молоко и яйца в 4-5 лет, а 9 из 10 человек перерастут ее в младшем школьном возрасте. Примерно у 10% пищевая аллергия на эти продукты может сохраниться в более старшем возрасте. Тем не менее, стоит периодически пересматривать диету с врачом, аллергия может исчезнуть со временем.

Менее благоприятно протекает аллергия на рыбу, морепродукты и орехи – она часто сохраняется на многие годы, в том числе, во взрослом возрасте. Однако и она может со временем исчезнуть – важно пересматривать диету вместе с вашим врачом 1 раз в несколько лет.

Можно ли ускорить перерастание аллергии с помощью лекарств?

Нет, лекарства никак не влияют на скорость перерастания аллергии. Все лекарственные препараты, используемые в лечении пищевой аллергии, применяются для лечения симптомов аллергии, то есть направлены на облегчение проявлений, вызванных встречей с аллергеном.

Можно ли приучить себя к аллергену, употребляя его маленькими порциями?

Нет, самостоятельно этого делать не стоит. Каждая очередная встреча с аллергеном может обернуться тяжелой реакцией, в некоторых случаях, смертельно опасной анафилаксией.

А как же аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с едой?

Действительно, есть протоколы АСИТ с некоторыми пищевыми аллергенами. Такое лечение используется для уменьшения чувствительности к аллергенам, то есть для уменьшения тяжести ее проявлений. Для поддержания толерантности к аллергену человек должен постоянно употреблять его (например, ложка арахисовой пасты в день), однако не все на это готовы. Этот метод используется в случаях тяжелых форм аллергии, а вероятность осложнений достаточно высока. Поэтому данный подход не применяется в рутинной практике.

Пищевая аллергия

Пищевая аллергия

Иллюстрация

А если человек переносит какие-то формы аллергена, например, выпечку с молочными продуктами в составе?

В этом случае важно сохранять данные продукты в рационе и употреблять их на регулярной основе. Это не вредно и не опасно, если симптомов аллергии дейтсвительно нет (чуть-чуть подсыпает - это симптом). По некоторым данным, это может ускорить перерастание аллергии.

Подытожим:

  • пищевая аллергия может пройти;

  • есть минимальные сроки диеты, ее продолжительность и объем определяете вместе с врачом;

  • по истечении этих сроков вы можете вместе с врачом расширить диету – возможно, аллергия прошла;

  • даже самая длительно текущая аллергия может пройти со временем.

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Автор
Ольга Жоголева Ольга Жоголева
Тема
Здоровье
Теги
аллергия питание
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