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Ольга Жоголева
Ольга Жоголева
Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наукВсе статьи автора

Обследование на аллергены: когда это действительно нужно?

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Когда мы проводим анализ крови "на аллергены", на самом деле мы ищем специфические IgE - антитела, направленные против подозреваемого аллергена.

А что если я скажу вам, что они могут присутствовать в организме и не вызывать симптомов аллергии?

Вы же замечали это, правда? Анализ выявил массу специфических IgE, но на половину из этих "аллергенов" (а то и на все) реакции у обследуемого человека нет и не было.

Что это? Скрытая аллергия? Недостоверный анализ?

Чаще всего мы имеем дело с бессимптомной сенсибилизацией: наличием специфических IgE, которые не вызывают симптомов аллергии.

Откуда они берутся?

Они могут образовываться при атопическом дерматите из-за повышенной проницаемости кожи и склонности иммунной системы вырабатывать IgE при проникновении еды в проницаемый кожный покров.

Также они могут быть частью иммунного ответа на чужака, но не вызывать симптомов, так как блокируются другими участниками иммунного ответа (например, антителами IgG4).

Значит ли это, что анализы бесполезны?

Нет, это значит, что обследоваться нужно после консультации с врачом, чтобы анализ был направлен на "подозреваемых", а не на все подряд.

Еще одна опасность, которая подстерегает на пути избыточного обследования - необоснованная диета.

И дело не только в том, что она не нужна.

Например, специфические IgE обнаружены к помидору, употребление которого не вызывает симптомов. При поступлении помидора в кишечник образуются регуляторные лимфоциты, которые и обеспечивают толерантность к нему - отсутствие аллергии при его употреблении.

Однако, если мы, опираясь на анализ, исключим его из рациона, регуляторных лимфоцитов не будет, и риск аллергической реакции при его повторном введении возрастает.

Поэтому не спешите сдавать анализы на всё, слишком высок риск сделать неверные выводы и навредить.

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Автор
Ольга ЖоголеваОльга Жоголева
Тема
аллергия
Объекты
здоровьеСоветы врача
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