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/Аллергология

Кожа шелушилась и кровоточила: крем для лица превратил британку в зомби

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Британка воспользовалась гормональным кремом для лица и буквально превратилась в зомби.

Так, Лаура Барнетт обратилась в клинику в 2010 году с жалобами на сухость кожи вокруг глаз. Доктора заключили, что у 45-летней женщины экзема и прописали гормональные кремы, пишет Daily Mail.

Затем женщина прекратила использование препарата. Именно резкий отказ и спровоцировал страшные последствия. Тело британки покраснело, начало шелушиться и зудеть.

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Кожа шелушилась и кровоточила: крем для лица превратил британку в зомби

Daily Mail

Она постоянно чесалась, образовались раны, которые кровоточили. В итоге, в Барнетт испортились отношения с бойфрендом и сыном. На работу она также ходила, как зомби, из-за усталости и стресса.

Позже выяснилось, что она страдала от аллергии на пылевых клещей, а экземы у нее никогда не было. Теперь женщина проходит необходимое лечение от синдрома отмены гормональных мазей и аллергии.

Кожа шелушилась и кровоточила: крем для лица превратил британку в зомби

Daily Mail

Кожа шелушилась и кровоточила: крем для лица превратил британку в зомби

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарские ученые успешно завершили испытания первой ДНК-вакцины от аллергии на пылевых клещей.

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