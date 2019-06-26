Кого, как и зачем кусают комары: эксперт ответил на наболевшие вопросы

С наступлением лета немало проблем приносит "соседство" с насекомыми, период размножения которых приходится на этот период. Больше всего шансов сорвать вечерние посиделки у комаров, поскольку они находятся в близком контакте с нами. По всему миру насчитывается около 3000 видов этих надоедливых двукрылых.

Комары являются настоящими вредителями, поскольку способны распространять опасные болезни: малярию, слоновую болезнь, лихорадку Зика. Врач-эксперт Виктор Литвиненко ответил на самые интересующие вопросы о кровососах.

Кого предпочтительней всего кусают комары?

В значительной степени наш метаболизм предопределен генетически, однако мы может на него влиять, например, ускорять за счет изменений привычного образа питания. Употребление алкоголя может повысить уровень метаболизма, что делает вас более привлекательной "жертвой".

Употребление алкоголя привлекает комаров pixabay.com

Также комары предпочитают беременных женщин, поскольку у них уровень метаболизма выше, чем у небеременных. Ученые установили, что они выделяют углекислого газа на 21% больше. Еще одним атрактантом является повышенная температура тела у беременных.

Комары чаще кусают беременных pixabay.com

Положительным сигналов служит молочная кислота, которая образовывается в мышцах при физических нагрузках, а также мочевая кислота и аммиак на коже, выделяемые через пот.

Физические нагрузки – атрактант для комаров pixabay.com

Есть данные, что насекомые также предпочитают одни группы крови другим: люди с первой группой крови были в два раза привлекательнее людей со второй. Кровь 3 и 4 групп привлекала комаров больше, чем вторая, но менее, чем первая.

Зачем комары нас кусают?

Они оснащены химическим, визуальными и тепловыми датчиками, их показания используются при поиске. Это делается не из вредности или злости, насекомым движет инстинкт размножения. Как известно, кусают только самки, ведь чтобы отложить яйца, необходимы белки. В ход идут углеводы и липиды, находящиеся в крови.

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Как реагирует организм на укус комара?

При укусе комар впрыскивает слюну через кожу, что вызывает мягкий иммунный ответ, характеризующийся зудом и образованием безболезненной шишки. Кроме этого, может наблюдаться отек вокруг укусов и темные пятна, напоминающие синяки. В организме могут вырабатываться специфические антитела, что способствует снижению чувствительности на антигены слюны комаров. Этим объясняются более заметные симптомы укусов у маленьких детей, такие как опухлость и горячее место повреждения.

Укус комара pixabay.com

Если ваш иммунный ответ на укус комара особенно сильный и развиваются неприятные симптомы, врач может посоветовать принимать пероральный антигистаминный препарат.

В редких случаях может наблюдаться аллергическая реакция всего тела, известную как анафилаксия. Она включают в себя такие симптомы:

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, следует немедленно обратиться к врачу.

Чем опасны комары?

Некоторые виды этих насекомых известны как переносчики болезней – они могут передавать их от одного человека или животного к другим. Распространение болезни происходит, когда комар питается кровью зараженного человека, а затем кусает неинфицированного.

Данные экзопаразиты переносят: малярию, вирус Западного Нила, лихорадку Зика, денге, желтую лихорадку. Многие инфекции, передаваемые комарами, могут стать причиной серьезных заболеваний и даже смерти.

Какие меры профилактики?

Чтобы уменьшить риск быть укушенным, необходимо:

использовать средства от комаров;

закрывать тело одеждой;

часто мыться, чтобы избавиться от привлекающего запаха;

избегать употребления алкоголя;

выполнять физические упражнения в помещении.

Средства защиты от комаров Коллаж

Ранее MedOboz сообщал, что комары в поиске "жертв" используют след от углекислого газа, который мы выдыхаем, а также температуру кожи, наличие испарений и микробов на ней.

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