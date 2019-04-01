Как спастись от весенней аллергии

Приход весны — отличный повод убрать паутину и освежить свой дом. А заодно и смыть аллергены, которые осели за зиму.

"Тщательная уборка помогает избавиться от пыли, плесени, перхоти домашних животных и других аллергенов, которые могут доставлять дискомфорт в течение всей зимы, — считает президент Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI), доктор медицинских наук, аллерголог Тодд Мар. — Многие люди полагают, что с наступлением весны и осени приходит сезонная аллергия. Но они даже не осознают, что аллергены в помещении также могут вызывать заложенность носовых ходов и легких".

Аллергены в доме усугубляют симптомы аллергии pixabay.com

Мало кто знает, что в домашней пыли обитают пылевые клещи — микроскопические организмы, способные вызывать аллергические реакции в любое время года. А в плесени находятся плесневые грибки, которые также являются аллергенами. И что аллергия бывает не только на шерсть и перхоть животных, но и на их мочу и белковые микрочастицы, содержащиеся в слюне и секрете сальных желез.

Пылевой клещ pixabay.com

Конечно, никто не хочет встретить весну с заложенным носом. Вас тоже не вдохновляет такая перспектива? Значит убраться в доме все же придется. "Если вы не тот, кто регулярно проводит весеннюю уборку, — говорит Тодд Мар, — подумайте о том, чтобы заняться ею в этом году".

Сотрудники ACAAI рассказали, как убираться, чтобы облегчить симптомы аллергии:

Используйте весь арсенал средств для уборки. Регулярно пылесосьте дом — так вы удалите большую часть пылевых клещей. По возможности используйте циклонный вакуум, который удаляет пыль и грязь с пола, или вакуум с HEPA (высокоэффективным воздушным фильтром). Установите в комнатах воздушные фильтры с рейтингом MERV 11 или 12 и меняйте их каждые три месяца. Хотя бы раз в неделю стирайте постельное белье и чучела животных, в которых скапливается наибольшее количество клещей. Будьте смелыми. Избавьтесь от плесени. Плесень может расти везде, где есть вода — в ванной комнате, кухне, подвале и даже куче сухих листьев на заднем дворе. Соберитесь с духом и уберите всю видимую плесень, используя воду и моющее средство. А затем проследите, чтобы вымытые поверхности хорошо высохли. Чтобы предотвратить повторное появление плесени, поддерживайте невысокую влажность в доме (не более 60 процентов) и регулярно чистите водосточные желоба. Используйте вентиляторы для ванной комнаты и немедленно вытирайте стоячую воду. Уберите перхоть Пушистика. Да, ваш питомец просто замечательный. И вы его очень любите. Но скопившаяся в доме шерсть и перхоть могут усугублять симптомы аллергии. Чтобы убрать их, тщательно пылесосьте и мойте полы, причем особое внимание уделяйте любимым местам вашего питомца. И, главное, не пускайте домашнего любимца в свою спальню. Свежий воздух? Закройте окно! Хотя весенние бризы очень заманчивы, в период сезонной аллергии окна лучше держать закрытыми. Ветер может занести пыльцу растений, которая способна вызывать приступы аллергии. Поэтому закрывайте окна, в том числе и в автомобиле. И обязательно используйте системы кондиционирования воздуха. Начните прием лекарств до появления симптомов. Если вы аллергик со стажем, то точно знаете, когда вас начнет беспокоить аллергия. Воспользуйтесь этим знанием. Начните принимать гипосенсибилизирующие средства за две-три недели до этого. А если нынешние лекарства не помогают, обязательно проконсультируйтесь с аллергологом.

Конечно, вы не сможете оградить себя от всех аллергенов в период сезонной аллергии. Однако тщательная уборка дома поможет вам чувствовать себя гораздо лучше!

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