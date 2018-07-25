Дорогие родители если у вашего ребёнка длительный кашель затяжного характера, приступообразный, плохо поддаётся лечению и вызывает часто массу беспокойств, то он практически 100% аллергического характера!
Хочу обсудить в данной статье главные признаки по которым можно отличить аллергический кашель от других его разновидностей, а также причины аллергического кашля, кто в группе риска и, конечно же, план действий в данной ситуации!!!
Респираторная (дыхательная) аллергия. Какие детки входят в группу риска? ⠀
Наверно каждый родитель изучал биологию и знает, что предрасположенность к чему либо лежит на генетическом уровне, и проявит она себя или нет, зависит от многих факторов, например:
сколько по времени мама продолжала грудное кормление малыша;⠀
курят ли мама, папа и т.д. в семье ребенка? (ВНИМАНИЕ! Курение даже одного родителя достоверно повышает риск развития бронхиальной астмы!);
есть ли в роду аллергики (родители, бабушки, дедушки, родные тёти, дяди т.д.);
какое количество в семье деток? По статистике, у единственного ребенка шансы стать аллергиком выше;
в какой среде, экологии живет ребёнок и т.д.
Могу сказать лишь одно, что самые частые первые признаки аллергии появляются в грудном возрасте и связаны с повышенной чувствительностью к некоторым продуктам питания: молоко, яйцо и т.д.
Спустя некоторое время проявления пищевой аллергии ослабевает, но аллергическая "настроенность" - остается и может проявиться в новом обличье в виде:
аллергического ринита;
кашля;
аденоидов и т.д.
Как родители в домашних условиях должны научиться распознавать у своего малыша аллергический кашель, что нужно обращать своё внимание?
Кашель длиться длительное время, затягивается, а все мы уже знаем, что обычный бронхит больше двух недель не бывает. Также при этом температура тела остается в норме. Практически каждое ОРВИ "спускается" в грудную клетку и заканчивается бронхитом.
Малыш начинает чесать кончик носика или ощущает зуд в носоглотке, становится раздражительным.
Часто бывает, что родители сами приходят к врачу и без фонендоскопа (тем, что слушают врачи деток), слышат на расстоянии хрипы, свисты в грудной клетке у ребенка.
Малыш просыпается ночью (характерное время с 2-3 ночи до 5-6 ч утра) от приступов кашля или отдышки.
Родитель точно знает, что провоцирует кашель! Допустим: пыль, одуванчики, резкие запахи, табачный дым или контакт с кошкой.
Не забываем, что тот фактор ,что если ваш малыш страдал в грудничковом периоде "диатезом", атопическим дерматитом, тоже может в дальнейшем иметь кашель аллергической природы.
В семье есть больные аллергическими заболеваниями. Причем возраст, в котором проявилась аллергия, не имеет значения.
Какой же план действий и что делать при подозрении на аллергический кашель?
Не забываем, что только врач может помочь вам выставить правильный диагноз и разобраться с причиной аллергического кашля!
Главный этап диагностики - выявление причинного аллергена. Для этого необходимо пройти кожные тесты или сдать анализы крови "на аллергены".
Если подтверждено, что это аллергического характера кашель необходимо максимально исключить контакт с аллергеном на длительный срок: устранить по возможности то, с чем контактирует ребёнок, например: плесень, если есть животное, как бы это небыли печально его нужно отдать, заменить перьевые подушки и т.п.
Не всем удается устранить аллерген или контакт с ним полностью, например, при аллергии на пыльцу и т.д. – используйте барьерные методы: назальные фильтры, спреи-пленки и т.д.
Максимально оградите малыша от триггеров, (для родителей - хороший повод бросить курить).
Ребёнок по возможности должен избегать дополнительных контактов с инфекциями. Как иммунолог могу рекомендовать ВАКЦИНАЦИЮ, как защиту от них!
О чем я уже повторяюсь много раз: это строго следовать дозам и схемам приема препарата если вашему малышу назначено соответственное лечение .
Если малышу больше 4 лет и старше, очень хороший метод АСИТ-терапия, даёт отличные результаты. Эту процедуру нужно проводить строго по назначению врача аллерголога!
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