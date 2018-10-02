Атопический марш - частый повод для тревоги аллергиков и их родителей.

Насколько велика угроза? Как можно повлиять на нее?

Атопический марш (АМ) - это последовательно сменяющие друг друга заболевания: атопический дерматит (АД), аллергический ринит, бронхиальная астма. Причина АМ - все три заболевания объединены общей особенностью: преобладанием особого Th2 иммунного ответа со склонностью к образованию IgE.

Каждый ли атопический дерматит перейдет в астму?

Несмотря на то, что наличие АД повышает риски развития бронхиальной астмы, сегодня известно, что АД - это группа заболеваний с разными генетическими причинами и разным прогнозом. Риск развития астмы выше у детей, АД которых имеет раннее начало (до 2 лет), длительное течение (симптомы сохраняются после 4 лет), сопутствующую пищевую аллергию, сенсибилизацию к клещам домашней пыли. (1, 2) И даже в этом случае риск развития атопического марша составляет около 7% (6, 8).

Что можно сделать:

1) Сенсибилизация (образование IgE к аллергенам, способное привести к аллергии) при АД может осуществляться через кожу, особенно через поврежденную (3)

Выводы:

не нужно пренебрегать уходом за кожей (4, 5);

важно как можно раньше снимать обострения (4, 5);

2) Регулярный уход за кожей (увлажнение, ограничение механического раздражения, применение эмолентов) способен снижать уровень IgE к аллергенам (4);

3) Не стерилизовать избыточное пространство вокруг ребенка, не ограничивать безосновательно рацион. Знакомство иммунной системы с многообразием молекул окружающей среды, формирование правильной микрофлоры - профилактика развития аллергии (3, 7, 10).

4) Не злоупотреблять антибиотиками (см. п.3). В исследованиях показано, что применение антибиотиков широкого спектра может повышать риск развития атопии из-за ограничения контактов иммунной системы с непатогенными микробами и развития неправильного иммунного ответа (6, 7, 9).

5) Избегать курения, ограничивать контакт с дымом, пылью(11,12).

6) При наличии аллергического ринита АСИТ - способ затормозить развитие астмы, при наличии астмы - снизить риски ухудшения и достичь ремиссии (10).

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