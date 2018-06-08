Бытует мнение, что лабораторная диагностика - наше всё. Отчасти это связано с широким распространением коммерческих лабораторий, куда можно зайти с улицы и самостоятельно (или под руководством администратора) выбрать объем обследования.

Верный ли это подход? Действительно ли самостоятельное обследование экономит ваше время и облегчает действия врача?

Вот три факта об аллергии, которые нужно знать:

Наличие в крови специфического IgE к какому-либо веществу/положительная кожная проба (прик-тест) не обязательно означают, что на это вещество есть аллергия. У здоровых людей в крови могут обнаруживаться IgE. Такое состояние называется бессимптомной сенсибилизацией и не требует лечения, нередко IgE со временем исчезает.

Есть IgE-зависимые и не-IgE-зависимые типы аллергии (например, при атопическом дерматите встречаются оба типа аллергической реакции), для выявления не-IgE-зависимого типа аллергии нет анализов.

Любой тест имеет погрешность, то есть, вероятность нормального результата при наличии аллергии. Анализ крови на специфические IgE и прик-тесты имеют высокую чувствительность (способность выявить аллергию среди тех, у кого она действительно есть), поэтому мы и используем их для диагностики, однако небольшая вероятность ложноотрицательного результата есть и у них.

А что же делать?

Вот, что пишут международные сообщества:

EAACI: Чтобы поставить диагноз пищевой аллергии нужно определить, действительно ли еда вызывает симптомы и, если это так, определить, какие конкретно продукты вызывают аллергию. Корректный диагноз предотвращает ненужные ограничения в рационе у людей с подозрением на пищевую аллергию...Наличие специфических IgE не обязательно означает, что у человека будут симптомы... В некоторых случаях анализ может быть отрицательным даже при наличии аллергии. Иногда единственный способ установить диагноз - провести провокационную пробу (проводится ТОЛЬКО в медицинском учреждении под руководством квалифицированного аллерголога).

Сhoosing wisely (американский медицинский проект, направленный на продвижение обоснованного доказательной медициной подхода к обследованию и лечению - слоган "не делайте лишних анализов") AAAAI в рамках этого проекта дает совет: "Не достоверные или клинически не значимые положительные аллерготесты на пищевые продукты встречаются часто. Это приводит к ненужным диетам. Анализ на IgE должен быть обоснован наблюдениями (симптомами, позволяющими предположить IgE-зависимую форму реакции после съедания какого-либо продукта). Назначение (проведение) IgE-тестирования у людей, у которых не отмечались такие симптомы часто приводит к получению результатов, которые маловероятно будут иметь значение для постановки диагноза".

Что всё это значит?

Самостоятельно сложно определить объем обследования, высок риск ненужных анализов, велика вероятность того, что врачу потребуется новая информация, и кровь придется сдавать повторно.

Интерпретировать анализ должен квалифицированный аллерголог, который сможет сопоставить результаты с наблюдениями, при необходимости проведет дополнительное обследование, пробную диету, провокационную пробу.

Без тщательного сбора информации и осмотра очень трудно определить, на какие показатели нужно провести обследования.

Что нужно делать?

Планировать обследование вместе с врачом. После осмотра и тщательного сбора информации врач сможет определить, какое обследование нужно.

И добавлю: нет возрастных ограничений ни для анализов на IgE, ни для кожных проб. Главное - уметь их интерпретировать.