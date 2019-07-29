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/ Аллергология

Как избавиться от аллергии: диатолог назвала вредные продукты

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Аллергия в основном возникает на фоне нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, потому нужно исключить некоторые продукты, чтобы избежать этой проблемы.

О том, как питаться при повышенной чувствительности организма к некоторым веществам, рассказала на своей странице в Instagram диетолог Тиана Фиалкова.

"Изначально первопричина болезни кроется не в определенных продуктах-аллергенах, а идет из желудочно-кишечного тракта, но в лечении нужно строго придерживаться диеты, которая исключает продукты, богатые на гистамин, так как при нарушении кишечной микрофлоры и слизистой ЖКТ повышается чувствительность к данным продуктам", – пояснила она.

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По словам Фиалковой, высокие уровни гистамина содержаться в таких продуктах: орехи, алкоголь, соевые бобы, арахис, нут, какао, моллюски, копченые мясные и рыбные продукты, покупные продукты с консервантами, маринованные продукты и уксус.

Аллергия (иллюстрация)

Аллергия (иллюстрация)

pixabay

"Стоит исключать продукты-провокаторы высвобождения гистамина: глутамат натрия, помидоры, красный болгарский перец, папайя, ананас, цитрусовые, какао (шоколад соответственно), подсолнечное, кукурузное и рапсовое масло, глютен + молочные продукты (не лактоза, а все молочные продукты, даже безлактозные, так как вопрос не только в лактозе), любые дрожжевые продукты (хлеб, квас)", – пояснила диетолог.

Аллергии любого проявления (пищевая, сезонные поллинозы, аллергия на животных, пыль, контактная и др.) возникают исключительно на фоне нарушенной работы жкт: проблем с кишечной микробиотой и кишечным иммунитетом - об этом писала ранее в #аллергии_fialkova👩‍⚕️ . А сегодня мне хочется затронуть лишь:. 🔹ПИТАНИЕ ПРИ АЛЛЕРГИИ🔹. Изначально первопричина болезни кроется не в определенных продуктах-аллергенах, а идёт из жкт (читаем выше), но в лечении нужно строго придерживаться диеты, которая исключает продукты богатые на гистамин, так как при нарушении кишечной микрофлоры и слизистой жкт (#сдр_fialkova👩‍⚕️ ) повышается чувствительность к данным продуктам. ❗️Высокие уровни гистамина содержаться в таких продуктах: •Орехи. •Алкоголь. •Соевые бобы, арахис, нут. •Какао и все продукты с его содержанием. •Моллюски. •Копченые мясные и рыбные продукты. •Покупные продукты с консервантами. •Маринованные продукты (из-за уксуса) и сам уксус (уксус имеется в виду дешевый "технический"). ‼️Также стоит исключат продукты-провокаторы высвобождения гистамина: •Глутамат натрия (читаем внимательно состав покупных продуктов, ну и в ресторанах будет тяжеловато😏). •Помидоры, красный болгарский перец. •Папайя, ананас, цитрусовые. •И снова какао (шоколад соответственно). •Подсолнечное, кукурузное и рапсовое масло. •Ну и по классике: глютен+молочные продукты (не лактоза‼️а ВСЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, даже безлактозные, так как вопрос не только в лактозе) #молоко_fialkova👩‍⚕️ . ‼️Исключаем любые дрожжевые продукты (хлеб, квас), строго‼️так как они провоцируют развитие #сдр_fialkova👩‍⚕️ .

Публикация от ТИАНА ФИАЛКОВА (@tiana_fialkova)

Как сообщал OBOZREVATEL, также Фиалкова рассказывала, что употребление сладостей и сахара приводит к быстрому старению кожи.

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Персона
Татьяна Фиалкова
Теги
питание диетолог
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