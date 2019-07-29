Как избавиться от аллергии: диатолог назвала вредные продукты

Аллергия в основном возникает на фоне нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, потому нужно исключить некоторые продукты, чтобы избежать этой проблемы.

О том, как питаться при повышенной чувствительности организма к некоторым веществам, рассказала на своей странице в Instagram диетолог Тиана Фиалкова.

"Изначально первопричина болезни кроется не в определенных продуктах-аллергенах, а идет из желудочно-кишечного тракта, но в лечении нужно строго придерживаться диеты, которая исключает продукты, богатые на гистамин, так как при нарушении кишечной микрофлоры и слизистой ЖКТ повышается чувствительность к данным продуктам", – пояснила она.

По словам Фиалковой, высокие уровни гистамина содержаться в таких продуктах: орехи, алкоголь, соевые бобы, арахис, нут, какао, моллюски, копченые мясные и рыбные продукты, покупные продукты с консервантами, маринованные продукты и уксус.

Аллергия (иллюстрация) pixabay

"Стоит исключать продукты-провокаторы высвобождения гистамина: глутамат натрия, помидоры, красный болгарский перец, папайя, ананас, цитрусовые, какао (шоколад соответственно), подсолнечное, кукурузное и рапсовое масло, глютен + молочные продукты (не лактоза, а все молочные продукты, даже безлактозные, так как вопрос не только в лактозе), любые дрожжевые продукты (хлеб, квас)", – пояснила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Фиалкова рассказывала, что употребление сладостей и сахара приводит к быстрому старению кожи.

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