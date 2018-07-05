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Ольга Жоголева
Ольга Жоголева
Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наукВсе статьи автора

Есть ли у ребенка бронхиальная астма – быстрый тест

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Ответив на эти простые вопросы, вы сможете понять, есть ли у ребенка бронхиальная астма.

Итак:

Отягощена ли наследственность по аллергическим заболеваниям: у кого – нибудь из родственников есть ли бронхиальная астма, пищевая аллергия, атопический дерматит, реакция на животных, пыльцу, домашнюю пыль, лекарства?Отмечались ли какие-то проявления аллергии на первом году жизни ребёнка?Есть ли дома или в детском саду/школе животные (кошки, собаки, грызуны, рыбки, птицы), ковры, пыль, плесень; курит ли кто-нибудь из окружающих?Отмечалась ли какая-то реакция на продукты питания, лекарства, животных в виде сыпи, крапивницы, отека, приступа удушья, бронхоспазма, слезотечения, ринореи (обильное течение из носа) или затруднения носового дыхания, чихания и зуда?Хорошо ли ваш ребенок переносит ежедневную физическую нагрузку (прогулки, бег, подъем по лестнице), занимается ли каким-либо видом спорта?Симптомы возникают в какое-то определенное время (днем, ночью, определенный сезон) и как длительно у Вашего ребенка сохраняются симптомы.

Если вы на большинство вопросов ответили положительно, вашему ребенку срочно нужна консультация врача-аллерголога и/или пульмонолога.

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Автор
Ольга ЖоголеваОльга Жоголева
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеаллергиятесты
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