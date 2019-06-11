Мастер-тренер по фитнесу, автор обучающих программ по направлениям "Фитнес" и "Фейсфитнес"

Я узнала о хвойных ваннах, когда несколько лет назад у меня высыпала аллергия на теле, после которой остались корки на коже.

Я глазам не поверила, когда спустя несколько процедур они исчезли. Более того, меня удивило качество кожи - она стала более плотной и гладкой после этого я переодически делаю хвойные ванны.

В спа-центрах и санаториях это не дешевая процедура, но её с тем же успехом можно купить в аптеке за копейки и делать дома.

Хвойные ванны относятся к физиопроцедурам, их назначают в комплексном лечении многих заболеваний.

Для кожи

Фитонциды и минеральные соли, дубильные вещества, эфирные смолы и витамин С, содержащиеся в хвое, попадают в ткани и включают в активную работу обменные процессы кожи, ускоряют регенерацию – кожа становится более эластичной и упругой, затягиваются раны и трещины.

Действие хвои нормализует водный баланс кожи, устраняя сухость и шелушение. ⠀

Благодаря антисептическим свойствами потогонному действию в сочетании с тёплой водой, освобождаются поры и сальные железы, уходят прыщи.

Хвойные ванны

Нарушение обмена веществ

Микрочастицы хвои нормализуют электролитный баланс, способны стимулировать процесс расщепления жиров. Именно поэтому хвойные ванны назначают людям, страдающим ожирением. Минералы обеспечивают потогонное действие, а значит очищение от шлаков и токсинов, тем самым уменьшается проявление целлюлита.

Профилактика простуд и начальная стадия заболевания

Ванна прибавит сил, облегчит дыхание, и, являясь антисептиком, хвоя окажет активное воздействие на патогенную микрофлору.

В комплексной терапии заболеваний нервной системы, при головных болях, переутомлении, бессоннице.

Важно! Температура ванной должна быть теплой от 34 до 37 градусов.

Погружаться в ванну полностью нельзя, только до так называемой "сердечной ватерлинии", то есть область сердца не должна находиться в воде. Время приема не более 20 минут.

Противопоказания: заболевания онкологической природы, атеросклероз, гипертония.

Для того, чтобы быть здоровой и красивой вовсе не обязательно ходить в спа-салоны и тратить кучу денег. Достаточно просто желания.

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