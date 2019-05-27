Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Аллергология

Украинскую ведущую в Киеве укусил опасный паук: опубликованы фото

1.1тЧитать материал на украинском

Украинскую поэтессу и ведущую Украинского радио "Голос Киева" Злату-Зоряну Паламарчук укусил опасный паук. Происшествие случилось ночью 27 мая, когда женщина хотела убрать его с потолка в квартире в Киеве.

Как рассказала сама Злата на странице в Facebook, паук спрыгнул и укусил ее за руку. Она также опубликовала фото животного.

Новости
Женщина десятилетиями борется с болезнью Лайма после того, как ее в 7 лет укусил клещ

По словам поэтессы, она сразу ощутила боль, также в месте укуса появились покраснение и отек.

Украинскую ведущую укусил опасный паук

Facebook Златы-Зоряны Паламарчук

Украинскую ведущую укусил опасный паук

Facebook Златы-Зоряны Паламарчук

До приезда скорой помощи паука поймали. Медики сделали укол от аллергии, девушка также выпила сорбекс.

После паука идентифицировали, им оказался хеиракантиум, или желтосумный колющий паук (Cheiracanthium punctorium), который встречается в центральных и южных областях Украины.

желтосумный колющий паук

желтосумный колющий паук

zooclub.org.ua

желтосумный колющий паук

желтосумный колющий паук

zooclub.org.ua

Иногда хеиракантиум нападает на людей, укусы его не смертельны, но очень болезнены.

коллаж

коллаж

Ранее OBOZREVATEL писал об этом виде пауков. После укуса хеиракантиумов у людей с острой аллергической реакцией поднимается температура, начинает болеть все тело, немеют ноги, повышается нервозность и раздражительность.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Тег
аллергия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины