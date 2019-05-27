Украинскую ведущую в Киеве укусил опасный паук: опубликованы фото

Украинскую поэтессу и ведущую Украинского радио "Голос Киева" Злату-Зоряну Паламарчук укусил опасный паук. Происшествие случилось ночью 27 мая, когда женщина хотела убрать его с потолка в квартире в Киеве.

Как рассказала сама Злата на странице в Facebook, паук спрыгнул и укусил ее за руку. Она также опубликовала фото животного.

По словам поэтессы, она сразу ощутила боль, также в месте укуса появились покраснение и отек.

Facebook Златы-Зоряны Паламарчук

Facebook Златы-Зоряны Паламарчук

До приезда скорой помощи паука поймали. Медики сделали укол от аллергии, девушка также выпила сорбекс.

После паука идентифицировали, им оказался хеиракантиум, или желтосумный колющий паук (Cheiracanthium punctorium), который встречается в центральных и южных областях Украины.

желтосумный колющий паук zooclub.org.ua

желтосумный колющий паук zooclub.org.ua

Иногда хеиракантиум нападает на людей, укусы его не смертельны, но очень болезнены.

коллаж

Ранее OBOZREVATEL писал об этом виде пауков. После укуса хеиракантиумов у людей с острой аллергической реакцией поднимается температура, начинает болеть все тело, немеют ноги, повышается нервозность и раздражительность.

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