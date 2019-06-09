Чем может быть опасен обычный белый хлеб

При покупке привычного белого хлеба следует обращать внимание на состав. Часто пекари добавляют в тесто добавку Е927а, которая придает продукту пористость и красивый ровный белый цвет но при этом вызывает аллергию.

Азодикарбонамид Е927а в белом хлебе

Несмотря на то, что в Австралии, Евросоюзе и в Украине запрещено использовать Е927а при производстве хлебобулочных изделий, во многих странах его продолжают добавлять в тесто и экспортировать такие продукты.

Азодикарбонамид (ADA) - отбеливающий агент и кондиционер для теста, используемый в выпечке. Его называют "улучшителем муки".

Химическое вещество также используется при обработке кожаных изделий и производстве пластмассы.

Медики считают, что Е927а провоцирует развитие астмы и является аллергеном.

Некоторые рестораны быстрого питания в США, включая Subway и Wendy's, публично объявили, что прекратили использовать ADA после того, как в обществе начали обсуждать вред этого вещества при употреблении в пищу.

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