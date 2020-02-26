Бытовая химия разрушает печень и почки детей: врачи предупредили об опасности

Бытовая химия, которую используют хозяйки для уборки в квартире и мытья посуды, оказалась чрезвычайно опасной для детей.

Больше всего организм маленького человека может пострадать из-за хлора. Об этом сообщает ТСН.

"Соединение с хлором могут вызвать приступы бронхиальной астмы. Другие вещества, кислоты, например, могут приводить к удушью", – рассказала врач-аллерголог высшей категории Елена Бачинская.

По ее словам, убирать лучше, корда дома нет детей, а после уборки проветривать помещение.

Бытовая химия опасна для детей АИФ

Бытовая химия может навредить слизистой оболочке носа, нарушить функцию почек, печени, а также повлиять на обмен веществ. Избавляться от последствий иногда приходится годами.

Специалисты советуют использовать порошки, которые изготовлены на основе мыльной стружки. Белье нужно тщательно споласкивать белье.

Если ребенок доберется до химии и потянет ее в рот, могут быть и ожоги слизистой оболочки ротовой полости и желудочно-кишечного тракта, и дыхательных путей.

Осторожными нужно быть даже с эко-средствами. Оно не несет угрозу для окружающей среды, а для человека – да.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская рассказала историю киевлянки, ребенок которой проглотил таблетку для посудомоечной машины, и посоветовала, что делать в таком случае.

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