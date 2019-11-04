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/ Аллергология

Можно вылечить? Найден способ борьбы с пищевой аллергией

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Иммунотерапия пищевой аллергии, в частности, на арахис, хоть и не лечит болезнь полностью, но защищает от симптомов в случае попадания в организм незначительного количества аллергена.

Это показало исследование ученых лондонского Королевского колледжа, передает ВВС. Отмечается, что примерно 2% детей в Великобритании страдают этот вид аллергии, лекарств против которой нет.

К участию в исследовании привлекли 100 британцев. Во время иммунотерапии аллергикам ежедневно давали небольшое количество арахиса.

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Это побудило иммунную систему вырабатывать антитела, которые снижают аллергическую реакцию организма. Поэтому, если организм случайно получит небольшое количество арахиса, он справится и серьезной реакции не будет.

Кроме того, выяснилось, что если антител к аллергии в крови не было, аллергические клетки реагировали так же, как и до лечения.

"Крайне необходимо лечить аллергию на арахис и другие продукты. Сейчас иммунотерапия является единственным вариантом лечения, который мы можем предложить пациентам с таким видом аллергии. Вопрос в том, может ли иммунотерапия "отключить" аллергическую реакцию", – отметила врач Александра Сантос, которая возглавила исследование.

Иллюстрация

Иллюстрация

Cosmopolitan

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала, что аллергия в основном возникает на фоне нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, потому нужно исключить некоторые продукты, чтобы избежать этой проблемы.

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Темы
Исследование ученых Здоровье аллергия
Место
Великобритания
Теги
аллергия болезнь исследование
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