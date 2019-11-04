Можно вылечить? Найден способ борьбы с пищевой аллергией

Иммунотерапия пищевой аллергии, в частности, на арахис, хоть и не лечит болезнь полностью, но защищает от симптомов в случае попадания в организм незначительного количества аллергена.

Это показало исследование ученых лондонского Королевского колледжа, передает ВВС. Отмечается, что примерно 2% детей в Великобритании страдают этот вид аллергии, лекарств против которой нет.

К участию в исследовании привлекли 100 британцев. Во время иммунотерапии аллергикам ежедневно давали небольшое количество арахиса.

Это побудило иммунную систему вырабатывать антитела, которые снижают аллергическую реакцию организма. Поэтому, если организм случайно получит небольшое количество арахиса, он справится и серьезной реакции не будет.

Кроме того, выяснилось, что если антител к аллергии в крови не было, аллергические клетки реагировали так же, как и до лечения.

"Крайне необходимо лечить аллергию на арахис и другие продукты. Сейчас иммунотерапия является единственным вариантом лечения, который мы можем предложить пациентам с таким видом аллергии. Вопрос в том, может ли иммунотерапия "отключить" аллергическую реакцию", – отметила врач Александра Сантос, которая возглавила исследование.

Иллюстрация Cosmopolitan

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала, что аллергия в основном возникает на фоне нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, потому нужно исключить некоторые продукты, чтобы избежать этой проблемы.

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