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Аллергология

Аллергия у знаменитостей: кто ею страдает

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Звезды кино и эстрады всегда стараются предстать перед нами в своем лучшем свете: ухоженными, красивыми и обязательно в добром здравии.

Однако это не значит, что все у них всегда гладко, ведь каждому свойственно иметь собственные слабинки. В том числе, среди селебритиз много аллергиков, при чем поражающим фактором может стать что угодно – от банальной пыльцы до креветок и никеля.

"МедОбоз" узнал, кого из знаменитостей донимают аллергии и чего именно они боятся.

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Тина Кароль

Известная украинская певица страдает от аллергии на пыль. Красотка даже внесла в свой райдер требование относительно отсутствия в номерах ковров и ковровых покрытий.

Ани Лорак

Популярную исполнительницу беспокоит "аристократическая" аллергия – она не переносит "неблагородные" металлы. Потому девушка тщательно относится к подбору украшений и аксессуаров.

Вера Брежнева

Звезду часто можно встретить без макияжа. Мейк-ап она наносит только перед светскими мероприятиями или концертами. Поговаривают, что причина тому в аллергии на косметику – если певица частит с ее использованием, на коже появляется сыпь и зуд.

Алла Пугачева

Примадонну с юности донимают аллергии. Так, в 13 лет у нее обнаружили острую реакцию на определенные ткани, а позже выяснилось, что не дружит певица еще и с цветочной пыльцой.

Кстати, аллергия на пыльцу передалась и ее дочери – Кристине Орбакайте.

Слава

Известная певица страдает от аллергии на холод. Так, даже попавший на лицо снег провоцирует у девушки сильные отеки и покраснение кожи. И узнала она о своем диагнозе во время путешествия на горнолыжный курорт в Швейцарию.

Николай Басков

У "главного блондина" России имеется аллергия на цитрусовые и алкоголь. Кстати, невосприятие циструсовых - одна из наиболее распространенных аллергий.

Ирина Дубцова

Певица узнала о своей болезни весной прошлого года. Так, у нее, как оказалось, аллергия на пыльцу, при этом проявилась она только во время взрывного весеннего цветения, которое наступило после затяжных холодов.

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Виктория Дайнеко

Девушка относится к "чемпионам" среди аллергиков. Так, ее донимает аллергия на пыль, на собачью шерсть, пыльцу, табачный дым, косметику и даже старую мебель. При контакте с возбудителем у нее пропадает голос и случаются приступы удушья.

Кристина Орбакайте

Помимо доставшейся от звездной мамы аллергии на пыльцу, Кристина страдает еще и от острой реакции на пыль. Из-за аллергена она сразу начинает чихать, а затем проявляются более серьезные последствия.

Елена Малышева

Ведущую передач о здоровье беспокоит аллергия на красители и прочие химикаты. И проявляются они не зудом, чиханием или высыпаниями, а отеком Квинке. При такой реакции необходима срочная медицинская помощь.

Дэниэл Рэдклифф

"Гарри Поттер" обнаружил у себя аллергию на никель. И замечена она была еще во время съемок первой части фильма, когда он впервые надел очки. Тогда у актера проступили два характерных круглых пятна на лице. Потому пришлось заменить аксессуар на похожий, но из гипоаллергенного металла.

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Кейт Миддлтон

Представительница королевской семьи, супруга герцога Кембриджского Уильяма, страдает от аллергии на лошадей. Но при этом она не избегает контакта с ними, и всячески пытается перебороть свою "слабинку".

Холли Берри

Актриса, певица и просто красавица избегает в своем рационе креветок. Об этой аллергии можно с точностью сказать, что она чаще всего становится пожизненном спутником.

Дрю Бэрримор

Героиня из "Ангелы Чарли" не переносит чеснок и кофе. При этом, проявляется реакция не только от употребления этих продуктов, но и просто от контакта с ними.

Ева Лонгория

Красавица-"домохозяйка" не переносит духи и одеколоны из-за их химического состава. Поэтому, чтобы не мучиться от приступов аллергии, но благоухать, актриса использует парфюм с гипоаллергенным составом, сделанный на заказ.

Также читайте на "МедОбозе" как избавиться от аллергии.

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