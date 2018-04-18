Аллергия у знаменитостей: кто ею страдает

Звезды кино и эстрады всегда стараются предстать перед нами в своем лучшем свете: ухоженными, красивыми и обязательно в добром здравии.
Однако это не значит, что все у них всегда гладко, ведь каждому свойственно иметь собственные слабинки. В том числе, среди селебритиз много аллергиков, при чем поражающим фактором может стать что угодно – от банальной пыльцы до креветок и никеля.
"МедОбоз" узнал, кого из знаменитостей донимают аллергии и чего именно они боятся.
Тина Кароль
Известная украинская певица страдает от аллергии на пыль. Красотка даже внесла в свой райдер требование относительно отсутствия в номерах ковров и ковровых покрытий.
Ани Лорак
Популярную исполнительницу беспокоит "аристократическая" аллергия – она не переносит "неблагородные" металлы. Потому девушка тщательно относится к подбору украшений и аксессуаров.
Вера Брежнева
Звезду часто можно встретить без макияжа. Мейк-ап она наносит только перед светскими мероприятиями или концертами. Поговаривают, что причина тому в аллергии на косметику – если певица частит с ее использованием, на коже появляется сыпь и зуд.
Алла Пугачева
Примадонну с юности донимают аллергии. Так, в 13 лет у нее обнаружили острую реакцию на определенные ткани, а позже выяснилось, что не дружит певица еще и с цветочной пыльцой.
Кстати, аллергия на пыльцу передалась и ее дочери – Кристине Орбакайте.
Слава
Известная певица страдает от аллергии на холод. Так, даже попавший на лицо снег провоцирует у девушки сильные отеки и покраснение кожи. И узнала она о своем диагнозе во время путешествия на горнолыжный курорт в Швейцарию.
Николай Басков
У "главного блондина" России имеется аллергия на цитрусовые и алкоголь. Кстати, невосприятие циструсовых - одна из наиболее распространенных аллергий.
Ирина Дубцова
Певица узнала о своей болезни весной прошлого года. Так, у нее, как оказалось, аллергия на пыльцу, при этом проявилась она только во время взрывного весеннего цветения, которое наступило после затяжных холодов.
Виктория Дайнеко
Девушка относится к "чемпионам" среди аллергиков. Так, ее донимает аллергия на пыль, на собачью шерсть, пыльцу, табачный дым, косметику и даже старую мебель. При контакте с возбудителем у нее пропадает голос и случаются приступы удушья.
Кристина Орбакайте
Помимо доставшейся от звездной мамы аллергии на пыльцу, Кристина страдает еще и от острой реакции на пыль. Из-за аллергена она сразу начинает чихать, а затем проявляются более серьезные последствия.
Елена Малышева
Ведущую передач о здоровье беспокоит аллергия на красители и прочие химикаты. И проявляются они не зудом, чиханием или высыпаниями, а отеком Квинке. При такой реакции необходима срочная медицинская помощь.
Дэниэл Рэдклифф
"Гарри Поттер" обнаружил у себя аллергию на никель. И замечена она была еще во время съемок первой части фильма, когда он впервые надел очки. Тогда у актера проступили два характерных круглых пятна на лице. Потому пришлось заменить аксессуар на похожий, но из гипоаллергенного металла.
Кейт Миддлтон
Представительница королевской семьи, супруга герцога Кембриджского Уильяма, страдает от аллергии на лошадей. Но при этом она не избегает контакта с ними, и всячески пытается перебороть свою "слабинку".
Холли Берри
Актриса, певица и просто красавица избегает в своем рационе креветок. Об этой аллергии можно с точностью сказать, что она чаще всего становится пожизненном спутником.
Дрю Бэрримор
Героиня из "Ангелы Чарли" не переносит чеснок и кофе. При этом, проявляется реакция не только от употребления этих продуктов, но и просто от контакта с ними.
Ева Лонгория
Красавица-"домохозяйка" не переносит духи и одеколоны из-за их химического состава. Поэтому, чтобы не мучиться от приступов аллергии, но благоухать, актриса использует парфюм с гипоаллергенным составом, сделанный на заказ.
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