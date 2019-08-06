Аллергия пополнила список "побочки" популярного препарата

Пациенты, которые используют препараты для восстановления кислотности желудочного сока, подвергаются большему риску развития аллергии.

С одной стороны, ввиду безопасности врачи обычно назначают ингибиторы протонной помпы (ИПП), с другой, пациенты часто злоупотребляют ими, поскольку они доступны на фармрынке. Об этом сообщает издание WebMD.

Ранее среди побочных реакций организма, связанных с длительным использованием и чрезмерным употреблением этих препаратов, были выделены риск остеопоротических переломов, желудочно-кишечных инфекций и пневмонии.

Последние исследования показали, что использование препаратов, снижающих кислотность желудка, может вызвать развитие аллергии. Учеными был установлен следующий факт: пациенты в общей популяции, которым назначали подобные средства, почти в два раза чаще получали рецепты на противоаллергические препараты, чем те, кто не употреблял лекарства для снижения кислотности.

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Иллюстрация

Исследователи включали любой рецепт на лекарство, ингибирующее кислотность (например, ИПП, сукральфат, антагонисты Н2-рецептора или простагландин Е2) и/или любой рецепт на противоаллергическое лекарственное средство (например, антигистаминные препараты или специфическую иммунотерапию аллергеном).

Как писал MedOboz, аллергия в основном возникает на фоне нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, потому нужно исключить некоторые продукты, чтобы избежать этой проблемы.

В целом, соотношение количества назначений было увеличено для всех проанализированных классов ингибиторов желудочной кислоты, за исключением PGE2, который слишком редко назначался для того, чтобы данные были убедительными.

Тем не менее, коэффициент был выше среди женщин, чем мужчин (2,10 против 1,70; P <0,001).

Среди всех пациентов также наблюдалась возрастная тенденция: коэффициенты заболеваемости выросли с 1,47 (95% ДИ, 1,45-1,49) у лиц до 20 лет и до 5,20 (95% ДИ, 5,15-5,25) у лиц старше 60 лет. года.

Всего шесть доз ингибиторов желудочной кислоты каждый год были связаны с большей вероятностью назначения противоаллергического препарата.

Кроме того, когда пациенты были сгруппированы в квартили на основе суточных доз в год ингибиторов желудочной кислоты, анализ показал, что кумулятивное воздействие этих ингибиторов также повышает риск приема противоаллергических препаратов.

Например, для пациентов, получающих до 20 суточных доз в год (первый квартиль), уровень опасности составлял 1,28 (95% ДИ, 1,18 - 1,39). Этот показатель вырос до 2,67 (ДИ 95%, 2,47-2,88) для тех, кто получал от 68 до 213 суточных доз в год (третий квартиль). Эффект, по-видимому, достигал плато на этом уровне с отношением риска 2,57 (95% ДИ, 2,38-2,78) для пациентов, получающих более 213 суточных доз в год (четвертый квартиль).

Поскольку связь с назначением противоаллергического препарата была обнаружена в большинстве классов ингибиторов желудочной кислоты, проанализированных в исследовании, авторы пришли к выводу, что основной механизм может быть связан с регуляцией рН желудка, а не с конкретным способом действия конкретного наркотиков.

Эти результаты дополняют растущее количество доказательств того, что использование ингибиторов желудочной кислоты связано с риском аллергии.

"Наши результаты подтверждают эпидемиологическую связь между подавлением желудочной кислоты и развитием аллергических симптомов в соответствии с предыдущими механистическими испытаниями на животных и наблюдательными исследованиями на людях", - заключают Джордакиева и коллеги.

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