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Ольга Жоголева
Ольга Жоголева
Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наукВсе статьи автора

Аллергия на специи: правда или вымысел

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Могут ли специи вызывать аллергию? Иногда аллергологи рекомендуют ограничить специи при назначении диеты. С чем это связано?

Специи имеют растительное происхождение, поэтому потенциально могут вызывать аллергию.

Однако истинная аллергия на специи, то есть реакция, связанная с образованием антител к специям, встречается очень редко.

Чаще всего причина реакции - псевдоаллергия.

Почему это важно?

Истинная аллергия может угрожать жизни, так как повторные контакты с аллергеном в этом случае могут приводить к все более бурным реакциям и привести к анафилаксии.

Псевдоаллергия чаще всего проходит самостоятельно и не требует лечения.

Как проявляется псевдоаллергия на специи?

  • Сыпь по телу при контакте (например, корица может вызывать сыпь при попадании на кожу);

  • Кашель из-за вдыхания специи - связан, как правило, с раздражающим действием специй (черный перец может вызвать кашель и обострение астмы, но причина при этом в раздражении слизистых оболочек);

  • Заложенность носа или насморк с водянистым отделяемым после употребления острого - так называемый густаторный ринит - связан с нарушением работы вегетативной нервной системы, проще говоря, это "неправильный" рефлекс слизистой оболочки носа.

Как проявляется аллергия?

  • Зуд в полости рта - чаще всего связан не с аллергией на саму специю, а с перекрестной аллергией на пыльцу (например, аллергия на эстрагон, или тархун, часто связана с аллергией на пыльцу сорных трав);

  • Крапивница, отек квинке, анафилаксия - истинная аллергия, встречается очень редко. Описана для орегано, тимьяна, кориандра, зиры (кумина), тмина.

Кстати, кунжут, сам по себе являющийся нередким аллергеном, может входить в состав специй, поэтому важно внимательно читать этикетки.

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Автор
Ольга ЖоголеваОльга Жоголева
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьепитаниеаллергия
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