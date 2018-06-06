Могут ли специи вызывать аллергию? Иногда аллергологи рекомендуют ограничить специи при назначении диеты. С чем это связано?

Специи имеют растительное происхождение, поэтому потенциально могут вызывать аллергию.

Однако истинная аллергия на специи, то есть реакция, связанная с образованием антител к специям, встречается очень редко.

Чаще всего причина реакции - псевдоаллергия.

Почему это важно?

Истинная аллергия может угрожать жизни, так как повторные контакты с аллергеном в этом случае могут приводить к все более бурным реакциям и привести к анафилаксии.

Псевдоаллергия чаще всего проходит самостоятельно и не требует лечения.

Как проявляется псевдоаллергия на специи?

Сыпь по телу при контакте (например, корица может вызывать сыпь при попадании на кожу);

Кашель из-за вдыхания специи - связан, как правило, с раздражающим действием специй (черный перец может вызвать кашель и обострение астмы, но причина при этом в раздражении слизистых оболочек);

Заложенность носа или насморк с водянистым отделяемым после употребления острого - так называемый густаторный ринит - связан с нарушением работы вегетативной нервной системы, проще говоря, это "неправильный" рефлекс слизистой оболочки носа.

Как проявляется аллергия?

Зуд в полости рта - чаще всего связан не с аллергией на саму специю, а с перекрестной аллергией на пыльцу (например, аллергия на эстрагон, или тархун, часто связана с аллергией на пыльцу сорных трав);

Крапивница, отек квинке, анафилаксия - истинная аллергия, встречается очень редко. Описана для орегано, тимьяна, кориандра, зиры (кумина), тмина.

Кстати, кунжут, сам по себе являющийся нередким аллергеном, может входить в состав специй, поэтому важно внимательно читать этикетки.