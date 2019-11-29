Аллергия на антибиотики: выдумка, которая может стоить жизни

А у вас есть аллергия на пенициллин, или какой-то другой антибиотик? Да? А если я скажу, что подавляющее большинство из вас ошибается?

Около 10% всех пациентов сообщают об аллергии к пенициллину. При этом на самом деле 90% из них такой аллергии не имеют.

Часть больных знают о своей аллергии из рассказов родителей. Кто-то имеет спутанные воспоминания из детства. Другие – неправильно в свое время оценили собственное состояние. Потому что если после приема антибиотиков начинает тошнить, или появляется сыпь – это не является железным доказательством аллергии. Часть (большая) побочных действий антибиотиков имеет совсем другие механизмы, не связанные с гиперчувствительностью.

Почему вам об этом не говорили в больнице?

Врачи недостаточно знают об аллергии на антибиотики и редко консультируются у коллег по этому поводу. Я имею в виду американских врачей, потому что они и сами это признают. У нас, уверен, такой проблемы нету.

Теперь интересное. Допустим, у вас действительно был эпизод истинной аллергии на антибиотик. В течение 10 лет, в 80-90% пациентов эта аллергия исчезает! То есть, пациенты могут совершенно спокойно снова их принимать. Причем риск новой аллергии у них примерно такой же, как и у людей без проблем в прошлом.

Знаю знаю, некоторые читатели уже на грани того,чтобы закричать "БРЕД!!!". Но это не безумные идеи каких-то фриков от медицины. Позиция Американского Центра по контролю заболеваний – аналогичная. То же говорит Американская Академия аллергологии и иммунологии.

Но что плохого в том, что на пациенте стоит клеймо "аллергия", даже если ее нет? Минусов очень много.

Примечание об аллергии на антибиотики в истории болезни, связано с большим количеством антибиотикотерапии, большим количеством инфекционных осложнений, большим риском получить неправильный антибиотик. Пациенты с "аллергией" на пенициллин проводят в больницах на 10% больше времени, чем люди без подобной стигмы. И самое главное: через псевдо-аллергию пациенту часто назначают антибиотики второй линии. А это приводит к их чрезмерному использованию и глобальному росту резистентности. То есть у каждого возрастает шанс в будущем (очень недалеком) не вылечиться от более или менее серьезной инфекции.

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Каким образом определять аллергию на антибиотики?

Кожной пробой. Этот метод далек от идеального, однако альтернативные тесты in vitro являются менее надежными. Рекомендую:

хорошая свежая статья, где представлены механизмы, клинические случаи и описаны процедуры "развенчания аллергии";

обширный обзор этого года, который разбирается в технических моментах проведения кожной пробы.

А вот, что делать, если кожную пробу делать нельзя. А здесь – коротко и доступно, что делать врачу, если пациент заявляет о наличии аллергии на антибиотики.

В конце скажу самое главное: "Люди добрые, а не лечитесь самостоятельно! Консультируйтесь у врача, которому доверяете. Уважаемые коллеги! Не верьте пациентам на слово. Проверяйте все, что в ваших силах. Следите за актуальными публикациями".

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