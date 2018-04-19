Аллергия на алкоголь: первые признаки и надежная помощь

Алкогольное отравление – это неприятно и опасно, но гораздо серьезнее – аллергия на алкоголь.

При этом состоянии пациенту не только нельзя употреблять алкоголь, но и нужно избегать всего, что содержит этанол (например, лекарства, блюда, соусы к которым приготовлены со спиртным, и пр.).

Как проявляется аллергия на алкоголь?

Если у вас настоящая алкогольная аллергия, даже небольшое количество спиртного может вызвать симптомы. Часто последствием контакта может стать даже анафилактический шок, потому важно распознать первые проявления аллергии и принять меры.

Симптомы аллергической реакции могут включать:

- зуд в области рта, глаз или носа;

- появление красных пятен на коже, зуд;

- отек лица, горла или других частей тела;

- заложенность носа, свистящее или затрудненное дыхание;

- судороги в животе, боль, тошнота, дальше – рвота или диарея;

- головокружение, дальше – бред и потеря сознания.

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Первая помощь при аллергии на алкоголь

Как уже говорилось, аллергическая реакция на алкоголь может быть опасной. Потому, если вам не удалось избежать контакта с аллергеном или аллергия проявила себя впервые, то следует принять следующие меры:

- примите антигистаминное средство;

- спустя полчаса – выпейте сорбент (спросите в аптеке препарат с оптимальным сорбирующим эффектом);

- при появлении аллергической сыпи – используйте нестероидную антигистаминную мазь или крем;

- в случае ощущения покалывания в области губ или во рту срочно отправляйтесь в больницу или вызывайте скорую – такие признаки могут говорить об отеке Квинке. Врач введет необходимое гормональное противоаллергическое средство, которое поможет избежать тяжелых последствий.

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