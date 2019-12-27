Аллергический ринит: названа самая опасная причина

Аллергический ринит – неприятное заболевание. У одних людей он может протекать легко, беспокоя их только изредка, когда концентрация аллергена становится для них слишком большой. Другим людям он может значительно снижать качество жизни, превращая их жизнь в ежедневную борьбу с чиханием, насморком, заложенностью носа. Добавим к этому возможный аллергический конъюнктивит, при котором краснеют, чешутся и слезоточат глаза, а также риск развития бронхиальной астмы, картина вырисовывается не из приятных.

Что мы можем сделать для облегчения жизни человеку с аллергическим ринитом?

устранить/уменьшить контакт с аллергеном;

подобрать лекарственную терапию для устранения симптомов;

создать комфортные условия микроклимата дома/на работе;

провести АСИТ для уменьшения потребности в лекарствах и снижении рисков развития астмы.

Прекращение контакта с аллергеном не случайно стоит на первом месте. Это наиболее эффективный метод борьбы с аллергией. Отсутствие контакта с аллергеном означает, что не развивается аллергическое воспаление и, соответственно, нет симптомов ринита.

Иллюстрация

Насколько возможно организовать полное прекращение контактов с аллергеном?

В случае аллергии на животных:

можно отдать домашнее животное и не посещать квартиры, в которых живут звери;

у некоторых людей симптомы настолько сильны, что реакцию вызывают даже мелкие частицы шерсти и перхоти на одежде у хозяев животных.

В случае аллергии на пыльцу:

можно уезжать в период цветения;

не всегда есть возможность уезжать каждый год;

период цветения может быть атипичным и не совпасть с заранее запланированным отъездом.

В случае аллергии на пыль:

невозможно полностью прекратить контакт с аллергенами клещей домашней пыли (это связано с тем, что уничтожить клещей полностью не удается, так как клещи приспособились сосуществовать с нами в течение многих столетий);

можно уменьшить концентрацию клещей, создавая некомфортные условия для их размножения;

можно создать препятствие для попадания аллергенов клещей в окружающую среду.

Коллаж

Как уменьшить концентрацию клещей?

Аллергены клещей относятся к нелетучим, это означает, что они оседают на горизонтальных поверхностях, особенно на постельном белье, наших подушках и одеялах, на коврах и мягких игрушках. Нелетучие аллергены плохо фильтруются через очистители воздуха. Однако известно, что температура гибели клещей – 60 градусов Цельсия, поэтому стирка постельного белья, подушек и одеял при такой температуре – одно из выполнимых условий для устранения данного аллергена.

При аллергии на клещей постельное белье следует менять 1-2 раза в неделю, стирать подушки и одеяла – 1 раз в 2-3 недели оптимально, но не реже, чем 1 раз в 3 месяца. Кроме этого, чтобы избавиться от клещей, придумали специальные противоклещевые чехлы для подушек, одеял и матрасов. Они препятствуют выходу аллергенов (чешуек клещей, продуктов их жизнедеятельности) за пределы чехлов.

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