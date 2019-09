Alex тест: быстрая и качественная диагностика аллергии

Аллергические заболевания являются важной медико-социальной проблемой в Украине и во всем мире. Согласно данным The EР Interest Group On Allergy And Asthma 150 миллионов граждан, которые проживают на территории Европейского Союза страдают от аллергических заболеваний, а к 2025 году эта цифра достигнет 50%. Более 17 миллионов европейцев живут с пищевой аллергией, а 8% из них имеют высокий риск развития потенциально опасной для жизни реакции – анафилаксии. А такие заболевания, как аллергический ринит и бронхиальная астма являются одной из самых частых причин пропуска учениками более 100 миллионов учебных дней в году.

При этом более 45% пациентов с аллергией сталкиваются с диагностической проблемой в странах ЕС. В частности, в Украине, использование методов аллергодиагностики, которые не подкреплены доказательной базой, а также нестандартизированных аллергенов для проведения кожных проб может стать причиной получения ложноположительных результатов, что в дальнейшем приводит к неправильному выбору тактики лечения пациента.

Такая проблема с правильной и своевременной диагностикой аллергии вызывает беспокойство.

До сегодня в Украине диагностическим алгоритмом аллергии является концепция "сверху вниз", где ключевую роль в постановке диагноза играет правильно и точно собранный анамнез у пациента. Сегодня и в будущем мы ожидаем смены парадигмы, где ключевая роль отведена определению аллергологического профиля пациента на молекулярном уровне, с последующим уточнением анамнеза. Такой диагностический алгоритм позволяет внедрить в реальную клиническую практику персонифицированный подход к каждому пациенту с проблемой аллергия, для выяснения причины и разработки индивидуальных рекомендаций.

Молекулярная аллергодиагностика, которая рекомендована европейскими согласительными документами, а именно WAO-ARIA-GA2LEN, уже сегодня является неотъемлемой частью диагностики аллергических заболеваний.

Большим прорывом в области молекулярной аллергодиагностики стал Alex тест, который сегодня доступный и в Украине. Alex тест - единственный в Украине анализ на аллергены, который позволяет одновременно тестировать максимальное количество аллергенов - 122 молекулы, 160 экстрактов и общий уровень IgE. С Alex тестом человек практически получает свой аллергологический паспорт.

Более того, Alex тест обладает высокой чувствительностью и специфичностью. А интегрированный мощный ингибитор перекрестно-реактивных карбогидрантных детерминант (ССDs), позволяет получить максимально точные количественные результаты уровня специфических IgE к аллергенам. Также, в отличие от других методов диагностики аллергии его можно проводить в острый период заболевания, во время приема антигистаминных и других противоаллергических препаратов, а также в период цветения растений.

В каких случаях тест Alex является просто незаменимым диагностическим этапом у пациентов с аллергией?

при полисенсибилизации – аллергии к 3 и более аллергенам, что является не просто экономически выгодным, но и максимально информативным в данном случае

для прогноза риска тяжелых системных реакций, а именно анафилаксии у пациентов с пищевой аллергией

для выявления возможных перекрестных реакций между пищевыми продуктами и аллергенами, которые мы вдыхаем

для точного подбора компонентов аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) и прогноза ее эффективности.

выявление причины неэффективности АСИТ.

Отдельно необходимо выделить роль мультикомпонентной чиповой аллергодиагностики в педиатрической практике. Поскольку аллергические заболевания в той, или иной степени начинают проявляться уже в раннем детском возрасте, когда диагностические возможности крайне ограничены. Например, арахис – одно из самых любимых лакомств детей, или шоколад, который практически всегда содержит следы арахиса, может послужить причиной анафилактического шока у чувствительных к нему детей. А сколько таких пищевых аллергенов окружают детей дома, в школе и в детском саду? Мультикомпонентный тест Alex позволяет как можно точнее выявить причинный аллерген, что является самым важным, когда речь идет о пищевой аллергии и анафилаксии.

Учитывая эти факторы, тест Alex дает возможность назначить ребенку и взрослому обоснованную элиминацию причинно-значимых пищевых и ингаляционных аллергенов, в частности диету, рекомендации по образу жизни, а также спрогнозировать перекрестные реакции и подобрать лечение персонифицировано.

Возможности и перспективы использования теста Alex – многокомпонентной аллергодиагностики обсуждались специалистами 1-5 июня на Европейском конгрессе аллергологов и клинических иммунологов в Лиссабоне (Португалия). Особый интерес практических врачей вызвали клинические случаи, представленные в постерной сессии конгресса, на которых ярко продемонстрированы преимущества возможностей теста Alex для выбора оптимального лечения как у детей, так и у взрослых.

Таким образом, в настоящее время и в будущем молекулярная аллергодиагностика, в частности тест Alex, является важным диагностическим инструментом для выявления причины аллергического заболевания в практике аллерголога и врачей других специальностей. Благодаря ему появляется шанс достижения хороших клинических результатов лечения у пациентов с аллергическими заболеваниями, повысить качество их жизни, а также улучшить прогноз заболевания.

Автор: Марушко Юрий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор

