Цікавий факт для батьків, дітки яких мають алергію на певні види пилового кліща!!!

На картинці: ручна, кольорова, скануюча електронна мікрофотографія, на якій ми бачимо жителя домашньго пилу.

Домашній пиловий кліщ - живе в людському житлі.

Пилові кліщі мають розмір від 0,2 до 0,3 мм (0,008-0,012 дюйма) довжини. Харчуються відмерлими лусочками шкіри людини, яка лишається в постільній білизні. Тому алергікам ,постіль міняти бажано два рази на тиждень!

Домашні пилові кліщі є поширеною причиною астми та алергічних симптомів у діток та дорослих в усьому світі. В кишківнику кліща містяться потужні травні ферменти (особливо протеаза), яка зберігається у фекаліях і є основними індукторами алергічних реакцій, таких як, хрипи. Сам кліщ також сприяє алергічним реакціям, але в меншій мірі.

Широко зустрічаються три різних види: європейський пиловий кліщ (Dermatophagoides pteronyssinus), американський пиловий кліщ (Dermatophagoides farinae), третій вид (Euroglyphus maynei) також зустрічається у всьому світі, але рідше.

Домашні кліщі, на відміну від комах або шкірних "фолікулярних" кліщів, не проживають під шкірою і не паразитують.