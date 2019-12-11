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Алкоголь внезапно связали с раком

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Риск появления рака напрямую связан с употреблением алкоголя. При его частом приеме человек рискует гораздо больше заболеть онкологией.

К такому выводу пришла группа исследователей из Япони, передает журнал Cancer. В исследовании приняли участие более 63 тысяч пациентов.

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Кроме данных о поле, возрасте, дате и сроках госпитализации исследователи учитывали результаты опроса о том, сколько алкоголя в день выпивали участники исследования. В качестве меры измерения ученые использовали юнит –23 граммами этанола. Это доза, которая содержится в 180 мл саке или вина, 500 мл пива или 60 мл виски.

Практически к нулю сводит риск попасть к онкологу отказ от алкоголя в течение 10 лет. Уже один юнит алкоголя в день на протяжении 10 лет или 2 юнита в течение пяти лет увеличивает риск на 5%.

Hi-News.ru

Hi-News.ru

Алкоголь назвали причиной рака

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что любимые продукты оказались причиной рака и цирроза.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Япония
Тег
как лечить рак
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