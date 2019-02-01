Алкоголь и лекарства: названы опасные сочетания

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что при употреблении лекарственных препаратов не всегда нужно отказываться от алкоголя.

Соответствующий пост она разместила в Fаcebook, отметив, что миф об опасности любых сочетаний со спиртным – пережиток прошлого. Однако в некоторых случаях, по словам Супрун, все же стоит перестраховаться.

"Сочетание определенных препаратов и алкоголя может вызвать мгновенное опьянения, тошноту и другие симптомы. И эти лекарства, и спиртные напитки обезвреживают одинаковые ферменты. Через увеличенную нагрузку они не успевают справиться с задачей обезвреживания алкоголя, из-за чего опьянение наступает быстро и длится долго", – пояснила она.

Лекарства и алкоголь Позвоночник.инфо

Так, Супрун опубликовала названия веществ, содержащихся в антибиотиках, которые опасны в сочетании с алкоголем. По ее словам, их насчитывается чуть больше десятка, другие же антибиотики спокойно можно сочетать со спиртным.

"После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с такими антибиотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин", – уточнила чиновница.

Взаимодействие лекарств и алкоголя MedAboutMe

Кроме этого, и. о. министра также назвала группы лекарственных препаратов, которые не следует принимать с алкоголем:

- обезболивающие и противовоспалительные препараты;

- для сердечно-сосудистых заболеваний;

- диабетические;

- некоторые антидепрессанты;

- антигистаминные;

- антикоагулянты;

- витамины и минералы;

- лекарства для регуляции уровня холестерина.

Ульяна Супрун Укринформ

Прежде всего, подчеркнула и. о. министра, следует проверять инструкцию лекарств, где указаны все побочные эффекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун предложила узаконить марихуану в лечебных целях.

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