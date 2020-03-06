Щитовидная железа: шесть явных признаков того, что пора к врачу

Проблемы с щитовидной железой могут здорово осложнить человеческую жизнь. Важно распознать предвестника неприятного заболевания, чтобы дело не дошло до тяжелых последствий. Ведь даже небольшие нарушения работы щитовидки могут быть опасны.

Щитовидная железа

За что отвечает щитовидка?

Щитовидная железа — важный орган гормональной системы организма. Она находится в горле, перед трахеей и вырабатывает гормоны, важные для обмена веществ.

Патологии органа:

гипертиреоз (чрезмерная выработка гормонов)

гипотиреоз (состояние нехватки гормонов) и эутиреоз (изменения в виде образования зоба, узлов, увеличение железы).

Нарушение нормальной работы органа вызывают самые разные обстоятельства:

неблагоприятные условия окружающей среды,

состояния после операций и приёма гормонов,

беременность и роды,

дефицит йода в организме,

генетические изменения.

Усталость и раздражительность

Если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов человек чувствует себя утомленным, агрессивным и взволнованным, потому что метаболизм протекает чрезмерно быстро. Настроение резко меняется. Трудно сконцентрировать внимание.

При низком уровне гормонов человек уже утром просыпается усталый, даже десяти часов сна не хватает, чтобы полноценно выспаться. Также может начаться бессоница или прерывистый сон.

Депрессия

Если это психическое расстройство не поддается лечению антидепрессантами — возможны патологии щитовидной железы. Особенно в том случае, если к этому состоянию присоединяются панические атаки.

Сложности с пищеварением

Это может быть запор, который не устраняется лекарствами, диетой и физическими упражнениями.

Тошнота и метеоризм тоже сопутствуют заболеванию. При переизбытке гормонов щитовидной железы наблюдается понос и синдром раздраженного кишечника.

Проблемы с волосами и кожей

Волосы истончаются, ломаются и выпадают. Иногда встречается бледность или желтушность кожи, которая грубеет, шелушится на локтях и коленях. Ногти становятся тонкими. Появляется сыпь на ногах. Характерный признак гипотиреоза также — потеря волос у внешнего края брови. .

Изменение веса

Из-за недостаточной выработки гормонов происходит замедление обмена веществ. Организм набирает вес, несмотря на диеты и спортивные нагрузки.

В другом случае отмечается стремительное уменьшение веса, сколько бы много и калорийно человек не питался

Проблемы в сексуальной сфере

Заболевания щитовидки плохо влияют на репродуктивную функцию человека. Недостаточность гормонов вызывает низкое либидо у обоих полов, бесплодие, выкидыши у женщин.

Сексуальные расстройства

Гиперфункция железы негативно отражается на менструальном цикле у женщин, вплоть до его полного прекращения.

У мужчин возникают эректильная недостаточность, снижение подвижности сперматозоидов, уменьшение яичек. Повышение уровня женских половых гормонов у представителей сильного пола провоцирует увеличение грудных желез.

Помимо перечисленных симптомов, могут быть мышечные и суставные боли, затруднение дыхания, нарушение терморегуляции. При подозрении на проблемы в эндокринной системе необходимо обследоваться у специалиста. Женщины чаще страдают от неправильной работы щитовидки. Хотя и мужчинам тоже не стоит питать иллюзий, что их минует патология щитовидной железы.

Медикаментозное лечение улучшит самочувствие, поможет нормализовать вес и вернет хорошее расположение духа. К сожалению, иногда щитовидную железу приходится удалять хирургическим путем и после всю жизнь принимать гормональные препараты.

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