Это не значит, что у вас рак: пять симптомов, которые часто врут

На сегодняшний день рак рассматривается, как самое страшное и трудное для лечения заболевания. Список тревожных симптомов постоянно расширяется, однако есть много ложных признаков, которые лишь пугают людей.

Раковая опухоль под микроскопом

Как отличить настоящие симптомы онкологии от ложных?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует знать, что представляет собой эта болезнь. Раковая опухоль появляется, когда нормальную жизнедеятельность клеток организма нарушают несколько различных факторов. Опухолевая клетка быстро делится и растет. Рак распространяется из первичного очага в соседние ткани через кровь, лимфу. Вторичный очаг располагается на отдалении — это уже метастаз. Последний обнаруживается в костях, печени и голове.

На возможность развития злокачественных опухолей влияет нездоровый образ жизни, злоупотребление углеводами, трансжирами. Некоторые виды рака провоцирует курение. Отказ от привычки снижает риск заполучить онкологию.

Длительно протекающие или резко появившиеся симптомы

Если в течении нескольких лет у вас постоянно болит спина, наблюдаются головные боли, запоры — скорее всего у вас нет онкологии. Проще говоря, вы бы давно умерли, если бы были больны раком.

Резкое появление головной боли или внезапное повышение температуры тела тоже не говорят о злокачественной опухоли. При раковом заболевании симптомы нарастают постепенно.

Болезненные шишки и увеличение лимфоузлов

Большая часть уплотнений на теле человека не является раковой опухолью. Если при касании шишка причиняет боль, это вряд ли онкология. Если она большая, быстрорастущая, твердая, безболезненная и возникла непонятно почему — тогда стоит насторожиться. В любом случае, эту проблему стоит обсудить с врачом — хирургом.

Увеличенные лимфоузлы

Увеличение лимфоузлов стандартно связывают с раком лимфы, но это воспаление сопутствует другим болезням, например туберкулезу.

Головная боль

Люди, страдающие головными болями, нередко начинают подозревать у себя рак мозга. Правда, вероятность онкологии при наличии этого симптома составляет жалкие 0,2 процента. При маленьких размерах раковой опухоли неприятные ощущения не являются типичным симптомом.

Боль в голове

При разрастании ракового образования, частота и интенсивность боли нарастает и не снимается анальгетиками. В этом случае она иногда сопровождается спутанностью сознания и преследует больных во время сна и отдыха. Головную боль при онкологии сопровождают тошнота, рвота, онемение конечностей, снижение слуха и зрения.

Цикличность симптомов

Если недомогания то появляются, то пропадают — это не рак. Злокачественная опухоль вызывает медленное и нарастающее ухудшение состояния в течение нескольких недель и месяцев. Правда, цикличный характер может иметь такой симптом, как диарея с вкраплениями крови.

Если вы — молоды

Рак гораздо реже встречается у тех, кто младше 40 лет. Кстати, проявления болезни у людей старшего поколения носят невыраженный смазанный характер. Исключения: лейкемия чаще всего случается в детском возрасте. Также рак лимфы и яичек бывает у молодых людей.

Можно всю жизнь бояться рака, и умереть от совсем другого недуга. Если гнетущие мысли сильно одолевают человека — проще сходить к онкологу и прояснить ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения считают, что в течение 20 лет, если сохранятся существующие тенденции, количество случаев заболевания раком может возрасти на 60%. Наиболее высоким (около 81%) рост будет в странах с низким и средним уровнем дохода.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!