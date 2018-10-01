"Что можно кушать перед сном?" - это, пожалуй, самый распространенный вопрос после "Что бы такого съесть, чтобы похудеть?"

Постараюсь на него ответить кратко: "Ничего", если хотите крепко спать и не прибавлять в весе. Но, как и в любом правиле, есть исключения. О них и расскажу.

Если сильно хочется кушать перед сном попробуйте ограничиться теплым травяным чаем с ложечкой меда. Теплый напиток заполнит желудок, а мед успокоит и обеспечит крепкий сон, ведь это отличное средство от бессонницы. Выпив чашку такого чая, вы быстро заснете и забудете про голод.

Еще одно средство от ночного жора – льняная каша. Залейте теплой водой 2-3 ст. л. семян льна, дождитесь пока они разбухнут и смело кушайте получившуюся "живую" кашу даже на ночь. Она малокалорийна, при этом отлично заполняет желудок и снабжает организм полезными веществами. А растворимая и нерастворимая клетчатка, содержащаяся в семенах льна, быстро вызывает чувство насыщения.

Овощной суп также можно без боязни за свою фигуру кушать на ночь. Он, как и любая теплая жидкость, окажет успокаивающее действие и здорово насытит. Только избегайте добавлять в такой суп трудноперевариваемые бобовые и зажарку. Сделайте его максимально легким и простым. Например, порежьте кубиками лук и морковку и киньте в кипящую подсоленную воду. Через 15 минут добавьте пару нарезанных картофелин, лук-порей и перед снятием с огня - зелень.

Тарелка салата с большим количеством зелени и свежих овощей на ночь также успокоит голод и не отложится лишними сантиметрами на боках. Только старайтесь не добавлять в него соль и заправку. Просто нарежьте овощи и зелень по сезону и сбрызните лимонным соком.

Несладкие фрукты – ещеодно спасение при ночном "дожоре". Свежие яблоки,груши, цитрусовые малокалорийны и быстро перевариваются. Так что вполне можно перекусить одним-двумя плодами за 30-50 минут до сна.

Но в целом, если перед сном регулярно хочется кушать, пересмотрите свой дневной рацион. Возможно вы не добираете калории или кушаете "пустые" продукты, которые не обеспечивают организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

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