"40 стран снаркоманились?" Супрун резко высказалась о "детях с косяком"

Легализация медицинского каннабиса в Украине должна ассоциироваться с лечением тяжелобольных пациентов, а не с употреблением его в качестве наркотика.

На это обратила внимание и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Не надо представлять тяжелобольных людей, особенно детей с "косяком", – написала она в Facebook, призвав отойти от стереотипов.

"Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов", – пояснила она.

Ульяна Супрун

"Использовать каннабиса в медицинских целях – нормальная мировая практика. На сегодня лечебные свойства каннабиса признаны. Лекарства на его основе разрешены в 44 странах, включая ЕС, например в Польше, Чехии, Хорватии, Бельгии, Германии, Австрии, а также в Канаде и США", – подчеркнула и. о. министра.

Она также развенчала популярные мифы о каннабисе. Так, по словам Супрун, в случае легализации в медицинских целях, его оборот будет четко урегулирован законодательством.

mignews.ru

"Медицинские препараты с содержанием каннабиса не вызывают привыкания или зависимости. Каннабиноиды, что в них содержатся – это в основном вещество каннабидиол. Оно почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит", – пояснила чиновница.

По ее словам, препараты с содержанием каннабиса можно будет получить только после соответствующего диагноза, исключительно по рецепту и в дозировке, которое определит врач.

Медицинский каннабис Фокус.ua

Также Супрун рассказала, что согласно клиническим исследованиям, каннабис далеко не так вреден, как, к примеру, абсолютно легальные в Украине алкоголь и табак. В антирейтинге он занимает 11 место, тогда как спиртное – 9, а никотин – 5.

"Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине и распространять больше правдивой информации об этом", – резюмировала Супрун.

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