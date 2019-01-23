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Оксана Скиталінська
Оксана Скиталінська
Лікар-дієтологВсе статьи автора

4 простих поради, як виглядати на "вау"

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Рух, фітонутрієнти, багатий раціон і рання вечеря допоможуть зберегти молодість надовго.

Стрічку ФБ зараз накрила хвиля фото-флешмобу "Я 10 років тому".

Ну а я все "дую в свою дудку" -- як продовжити молодість. Причому ТАК, щоб через 10 років всі, дивлячись на Ваші фото, без притворства сказали "ВАУ!"

Це "Вау! під силу кожному з нас, за однієї умови: Ви "ЦЕ" (нижче напишу, що саме) робитимете ЩОДНЯ, не лише, коли терміново припече роздягнутися (весна, пляж та й інші приємні моменти).

1.Треба ЩОДНЯ рухати своїм тілом. Це вже Ви мільйон разів від мене чули, але послухайте ще раз: будете не лише фізично красиві, стрункі, сексуальні, але і розумніші.

Артур Крамер, вчений з Ілінойса і його команда, виявили, що фізичні вправи збільшують об'єм мозку та виробництво #BDNF(нейтротрофічного фактору мозку).

Цей BDNF (не плутати з іншою подібною абревіатурою:) сприяє нейрогенезу, тобто утворенню нових нейронів і допомагає вижити тим, які відживають свій вік.

Це неймовірно важлива функція, бо допомагає зберігати довготривалу пам'ять, а також дає змогу навчатися і запам'ятовувати (тобто, залишитися молодими "мозгами").

Рухати тілом теж треба правильно: ходити побільше, робити розтяжки, але дуже важливо -- робити СИЛОВі вправи!

Тобто гантелі, вправи з власним тілом, присідання, віджимання, "качання" пресу і тд.

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2.Кладіть на тарілку ОВОЧІ (листові та всі інші, сирі та варені/парені/запечені/квашені) ГОРІХИ і НАСІННЯ -- в них дуже багато фітонутрієнтів, які впливають на так звані сигнальні шляхи, що активують хід тих чи інших реакцій обміну речовин.

Приведу приклад: їсте щось солодке - активізуються процеси, які стимулюють запалення, мутації та старіння, їсте декілька шматків салямі пригнічується процес "ремонту" та відновлення клітин. Всі "поломки" залишаються без уваги і що з цього може бути? Нічого хорошого.

3.Не вечеряйте мінімум за 3 години до сну (дітей та підлітків це не стосується).

Чим пізніша вечеря, тим більше старіють Ваші мітохондрії - малесенькі структури в кожній клітині, які, чим вони молодші, виробляють більше АТФ - енергії, і менше вільних радикалів. А чим старшими ,тим все навпаки: менше енергії і більше вільних радикалів - тоді старіємо взагалі швидко і нестримно.

4.Доповнюйте раціон якісними дієтичними добавками.

В мене сьогодні були глюкозамін, омега3 і часник.

Глюкозамін покращує структуру хрящової тканини,що дуже важливо при заняттях. Запобігає запальним процесам в усьому організмі, не лише в суглобах, хрящах, але і в кишечнику та легенях. Протидіє накопиченню жирової тканини та розвиток атеросклерозу.

Омолоджує структуру шкіри, запобігає відкладенню пігменту меланіну та утворення плям на шкірі:

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Как похудеть после праздников

Часник - це природній антибактеріальний та противірусний засіб, пригнічує розмноження грибків роду Кандида в кишечнику, чим зменшує здуття та бродіння, сприяє оздоровленню мікрофлори. Є натуральним сильним антимутагеном з широким спектром дії. Покращує роботу серця та судин, позитивно впливає на роботу мозку, покращує пам'ять.

Захищає шкіру від ультрафіолету.

Омега-3

Відмінно підходить для здоров'я мозку, покращує пам'ять, реакцію; має протизапальні ефекти. Вже за 6-12 тижнів присутності омега-3 (рибних, тобто ДГК та ЕПК) на 20% зменшується запалення. Хоча б ці прості дії, доповнені повноцінним сном, точно дадуть змогу через 10-20 і більше років мати прекрасний вигляд і не сильно змінюватися, а бути, як дороге вино.

На фото:

1. Мій сніданок. Додам, що там є розмочене насіння льону, арахісів та горіхи.

4 простих поради, як виглядати на "вау"

2. Мій пізній обід: також багато листя і пару шматочків оселедця.

4 простих поради, як виглядати на "вау"

Ще був шипшиновий настій і зелений чай і ягоди журавлини, які я "вприкусну" з чаєм жувала..

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Автор
Оксана СкиталінськаОксана Скиталінська
Тема
Здоровье
Теги
диетаздоровье
Источник
Источник:Facebook Оксани Скиталінської
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