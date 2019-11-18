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18 ноября • обновлено в 17:13
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Как развивать рынок солнечной энергетики: в Киеве пройдет масштабная конференция

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Ассоциация Солнечной Энергетики Украины приглашает журналистов на пресс-конференцию, посвященную стабильному развитию рынка солнечной энергетики в Украине.

В фокусе: обнародование позиции Ассоциации в контексте недавно опубликованных Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины предложений по сокращению государственной поддержки рынка возобновляемой энергетики, механизмов уменьшения дефицита Гарантированного покупателя, новых квот и оценка последствий для рынка после возможных изменений.

На пресс-конференции запланированы выступления СЕО нескольких компаний-участников Ассоциации, презентация экономических расчетов и вопросы от журналистов.

Мероприятие состоится в 11:00, 19 ноября 2019 (вторник) в помещении агентства "Интерфакс": улица Рейтарская, 8/5А, Киев.

На мероприятие нужно зарегистрироваться по ссылке. Начало ровно в 11:00. Ассоциация Солнечной Энергетики Украины просит всех быть вовремя!

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