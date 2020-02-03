Мировые техногиганты решат проблему дефицита батарей для электромобилей

Компании Toyota и Panasonic сообщили о планах запуска совместного предприятия, которое займется выпуском аккумуляторов для электромобилей.

Об этом сообщает Reuters. Согласно информации из совместного заявления компаний, запуск предприятия ожидается 1 апреля 2020 года.

Аккумуляторная батарея электромобиля inceptivemind.com

Новое предприятие назовут Prime Planet Energy & Solutions Inc. Оно займется поставкой аккумуляторов для электромобилей Toyota и других производителей электрокаров. Штат компании составит примерно 5100 сотрудников, из них 2400 будут базироваться в Китае.

Компании Toyota будет принадлежать 51% будущего предприятия, Panasonic – 49%. Согласно заявлению обоих компаний, совместное предприятие должно обеспечить растущий спрос на электромобили и удовлетворить ожидания от электрических авто. Также компании планируют "решить несколько экологических проблем", отмечается в сообщении.

На данный момент Panasonic производит плоские батареи для Toyota. Кроме того, компания является эксклюзивным поставщиком аккумуляторных батарей для моделей Tesla. Батареи производятся в Японии, а также на предприятии в американском штате Невада. Также Panasonic совместно с Tesla производит солнечные батареи и модули на нью-йоркском заводе в Буффало.

Стоит отметить, что еще в июне 2018 года представители Panasonic официально заявили о дефиците аккумуляторов из-за резкого роста производства электромобилей американской компании Tesla.

Ранее OBOZREVATEL писал, что власти Китая хотят ввести единый стандарт аккумуляторов для электромобилей, что позволит целиком менять батарею вместо "заправки" авто в течение нескольких минут.

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