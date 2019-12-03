Как перестать платить за коммуналку: "зеленые" технологии стали частью домашнего бизнеса

Жители Бруклина в Нью-Йорке объединили солнечные панели десятков домов в мини-сеть Transactive Grid, которая может добывать, распределять и продавать электричество.

Об этом сообщает Science Direct. Подобная система позволяет избавиться от необходимости покупать электроэнергию, а в идеале даже заработать на продаже излишков соседям и окружающим домам.

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После создания Transactive Grid жители соседних домов получили возможность приобретать электроэнергию у владельцев сети напрямую, минуя национального энергетического оператора. По предварительным подсчетам участников эксперимента, за полгода экономия составила 7-10% без снижения объемов потребления электричества.

Аналогичный проект был реализован в Австралии, где в городе Бассельтон сеть PowerLedger объединила 20 жилых домов и развлекательный центр, оснащенных солнечными панелями. Поскольку количество солнечных дней в данном регионе достигает 300-320 дней в год, излишки энергии участники проекта предпочли распределять среди других потребителей напрямую, что позволило сделать цену на 15% ниже рыночных.

Для контроля энергии в сети было решено использовать технологию блокчейн, которая позволяет защитить данные от подделки и обеспечить доступ к информации всем участникам сети. Также блокчейн позволил создать гибкую систему управления всеми параметрами распределенной энергетической сети.

Издание отмечает, что в будущем мини-сети подобного типа, построенные на базе возобновляемых источников энергии, смогут конкурировать с глобальными операторами. При этом простота и удобство их использование позволит снизить цены и создать конкурентную среду.

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