Папа Римский решил спасти планету

Папа Римский Франциск призвал мировые правительства отказаться от ископаемого топлива и пойти на радикальные меры для борьбы с глобальным потеплением.
Понтифик уверен, что человечество угрожает как природе, так и себе самому, сообщает Reuters.
"Правительства будут обязаны проявить политическую волю, принять решительные меры, чтобы как можно быстрее достичь нулевых выбросов парниковых газов и ограничить среднее повышение глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриальных уровней", — заявил духовный лидер католиков.
Папа Римский Франциск
По словам понтифика, "человечество спровоцировало чрезвычайную климатическую ситуацию, которая серьезно угрожает природе и самой жизни, в том числе нашей собственной".
"Настало время отказаться от зависимости от ископаемого топлива, и быстро и решительно перейти к использованию чистой энергии", — подчеркнул он.
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