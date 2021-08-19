В Камбодже лев гулял по улицам города, пока его не нашел хозяин. Фото

В столице Камбоджи лев решил прогуляться по улицам города без присмотра. Ему удалось сбежать от своего хозяина.

Фотографии с прогулки животного выложил на своей странице в Twitter журналист и писатель Эндрю Макгрегор Маршалл. Он уточнил, что хозяином грозного животного является бизнесмен Ци Сяо. А зовут льва Хима (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Хищнику удалили когти, но жизнь в неволе негативно отражается на его здоровье и поведении.

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Позднее выяснилось, что Хима вернулся домой в тот же день. После инцидента хозяин дал обещание, что изменит высоту забора, чтобы у льва больше не было возможности покидать территорию дома.

Городские власти сделали предпринимателю предупреждение, что если подобное повторится, то они конфискуют животное.

Издание The Guardian пишет, в конце июля власти узнали, что лев содержится в очень плохих условиях, поэтому было принято решение отправить его в центр спасения животных.

"Это редкий вид, который контрабандным путем вывозят из-за границы. Согласно закону, люди не имеют права разводить дома диких животных, особенно редких видов", – говорилось в официальном заявлении.

Однако через некоторое время премьер-министр Камбоджи Хун Сен на своей странице в Facebook заявил, что разрешает бизнесмену забрать льва, но с одним условием – Сяо должен построить для хищника надежный вольер, чтобы жители города не были обеспокоены.

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