Фельдшеры потанцевали в карете скорой и влипли в скандал. Видео

25-летняя Рианна Хиггинс из Йоркшира вместе со своей коллегой продемонстрировала зажигательный танец прямо в карете скорой помощи. Однако некоторые пользователи раскритиковали девушек, заявив, что "они танцуют в рабочее время вместо того, чтобы спасать жизни".

В ролике можно увидеть, как Рианна весело отплясывала со своей коллегой под песню Джастина Бибера Baby ("Детка"). Видео, опубликованное в социальной сети TikTok, она назвала Little boogie on break ("Небольшое буги-вуги на перерыве") (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

После увиденного юзеры написали, что теперь им стало понятно, почему машину скорой помощи иногда можно дожидаться часами. Вот некоторые их комментарии:

Видео дня

"А потом люди спрашивают, почему врачи едут вместо часа целых три", "Они должны спасать жизни, но записать видео куда важнее", "Как вы находите время, когда все умирают от самой смертоносной болезни в мире?".

Тем не менее, не все люди были настроены негативно. Нашлись и те, кто поблагодарил медицинских работников за их тяжелый труд и терпение.

Стоит также отметить, что девушка никак не отреагировала на высказывания хейтеров в свой адрес. После видео с танцем, которое было опубликовано более 10-ти дней назад, она больше не выкладывала свежие ролики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фитнес-модель показала фото с танцами на шесте, но фанаты отвлеклись на собаку. Пользователи в комментариях отметили, что пес выглядит очень милым и веселым на фото.