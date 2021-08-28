Фельдшеры потанцевали в карете скорой и влипли в скандал. Видео
25-летняя Рианна Хиггинс из Йоркшира вместе со своей коллегой продемонстрировала зажигательный танец прямо в карете скорой помощи. Однако некоторые пользователи раскритиковали девушек, заявив, что "они танцуют в рабочее время вместо того, чтобы спасать жизни".
В ролике можно увидеть, как Рианна весело отплясывала со своей коллегой под песню Джастина Бибера Baby ("Детка"). Видео, опубликованное в социальной сети TikTok, она назвала Little boogie on break ("Небольшое буги-вуги на перерыве") (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
После увиденного юзеры написали, что теперь им стало понятно, почему машину скорой помощи иногда можно дожидаться часами. Вот некоторые их комментарии:
"А потом люди спрашивают, почему врачи едут вместо часа целых три", "Они должны спасать жизни, но записать видео куда важнее", "Как вы находите время, когда все умирают от самой смертоносной болезни в мире?".
Тем не менее, не все люди были настроены негативно. Нашлись и те, кто поблагодарил медицинских работников за их тяжелый труд и терпение.
Стоит также отметить, что девушка никак не отреагировала на высказывания хейтеров в свой адрес. После видео с танцем, которое было опубликовано более 10-ти дней назад, она больше не выкладывала свежие ролики.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фитнес-модель показала фото с танцами на шесте, но фанаты отвлеклись на собаку. Пользователи в комментариях отметили, что пес выглядит очень милым и веселым на фото.