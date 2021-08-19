Девушка решила выйти замуж за сводного брата: как отреагировала ее семья

23-летняя девушка рассказала, что ее сестра намерена выйти замуж за их сводного брата. Это решение стало причиной конфликтов в семье.

По словам девушки, они все втроем выросли вместе, а их сводному брату уже исполнилось 25 лет. Общение с родственником старшая сестра решила прекратить, когда поступила в колледж. Однако с младшей сестрой она продолжала тесно общаться. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Через некоторое время рассказчица заметила, что сестра начала от нее постепенно отдаляться. Она решила, что это связано с большим расстоянием и постоянной занятостью в университете.

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Все стало известно только на 21-м дне рождения младшей сестры. Во время тоста она взяла сводного брата за руку и сказала, что они хотят пожениться.

Мачеха девочек и мать молодого человека были крайне шокированы услышанным. Они тут же начали скандалить и просили детей одуматься. Старшая сестра решила не вмешиваться в выяснение отношений.

"Позже сестра позвонила мне. Она рыдала и спрашивала, почему я не поддержала ее и не защитила от "этой женщины". Я ответила, что все это меня не касается и она сама должна разбираться в своих проблемах", – высказалась по этому поводу 23-летняя женщина.

Пользователи в сети поддержали старшую сестру и написали, что подобная ситуация кажется им просто ужасной и омерзительной:

"Все равно, что они не биологические родственники – они выросли вместе. Он на четыре года старше, и они, типа, сошлись только сейчас? Какая мерзость!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница американского штата Огайо вышла замуж за мужчину, который был осужден за убийство ее сводного брата в 1980-х годах. Она отправила ему письмо в тюрьму, в котором заявила, что прощает обидчика и не держит на него зла.